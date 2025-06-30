桃市環保農膜擴至3作物 收成西瓜取名「小燕鷗」

桃市府農業局30日舉辦「西瓜田紙膜應用成果觀摩會」，副市長蘇俊賓與在地農友及相關單位共同見證農業資材創新應用的實地成果。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/30 17:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕傳統塑膠農膜回收不易，廢棄農膜成環保隱憂，桃園市瓜果產業盛行，桃市府農業局過去在楊梅區針對仙草試辦環保紙膜，今年擴大到西瓜、香瓜、草莓等作物，農業局表示，目前全市紙膜應用面積達4.5公頃，每公頃田地使用紙模可減少1055公斤碳當量（CO2e），相當於211棵樹一年的吸碳效益，並持續加強宣導傳統農膜回收機制，避免棄置、焚燒造成環境污染。

農膜主要用在覆蓋農地，提供地表溫度、保持土壤濕潤，並可避免雜草生長，桃市瓜果類作物種植面積約224.68公頃，每年產生逾11萬噸廢棄塑膠農膜，因塑膠農膜難以分解且回收過程繁複，任意廢棄、焚燒對環境造成極大負擔，後續處理成了各縣市頭痛問題，桃園市自2024年起攜手台灣大學團隊，於楊梅區仙草田導入紙農膜試驗，證實其具良好通風性與地溫穩定效果，有助提升產量與作物品質，今年擴大推廣至大園、觀音、新屋等地的瓜果田區，持續檢驗應用效益。

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桃市府農業局舉辦「西瓜田紙膜應用成果觀摩會」，副市長蘇俊賓到西瓜田與在地農友及相關單位，共同見證農業資材創新應用的實地成果，他表示，紙膜不僅對作物更為友善，亦可有效減少農業廢棄物與碳排量，減輕土地負荷並兼具環保與經濟效益，後續將精進施作技術，發展破損修補機制，並依不同作物特性設計適用方式，以提升農民使用意願與實用性。

農業局長陳冠義表示，過去農友普遍使用傳統塑膠農膜，雖有抑草、保濕等效果，但使用後回收困難，若未妥善處理將對環境造成長期影響，市府推行紙模應用，先行在仙草作物上示範，應用面積6分地，因紙膜具降溫及透氣效果，有利於作物吸收肥份，透過分區比對，效果十分良好，因此市府編列45萬元經費，今年再擴大紙模示範應用至西瓜、香瓜、草莓等作物，目前應用面積已達4.5公頃。

農業局表示，目前傳統農膜仍為使用大宗，露天焚燒農膜違反空氣污染防制法等環保法規，除持續推廣紙模應用，也加強宣導傳統農膜回收機制，避免棄置、焚燒造成環境污染。

桃市府農業局試辦紙膜，今年擴大到西瓜、香瓜、草莓等作物。（記者鄭淑婷攝）

桃市府農業局試辦紙膜，今年擴大到西瓜、香瓜、草莓等作物。（農業局提供）

桃市府農業局試辦紙膜，今年擴大到西瓜、香瓜、草莓等作物。（記者鄭淑婷攝）

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