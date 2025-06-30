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    今午最高溫在彰化花壇37.2度 明北部局部上探38度

    今日彰化花壇高溫飆破37度，全台各地普遍有高溫出現。（資料照）

    今日彰化花壇高溫飆破37度，全台各地普遍有高溫出現。（資料照）

    2025/06/30 15:03

    〔記者林志怡／台北報導〕盛夏時節高溫不斷，今日中午全台各地烤成紅番薯。中央氣象署指出，今日中午最高溫發生在彰化花壇，氣溫達37.2度，其他地區也普遍有高溫出現，週二起至週四隨著太平洋高壓增強，氣溫還會進一步上升，尤其北部地區氣溫可能再破37度，局部地區上探38度。

    中央氣象署天氣排行榜資訊顯示，今日中午最高溫發生在新北三峽，氣溫達37.4度，彰化花壇也有37.2度，台北社子則落在36.9度，但三峽、社子測站地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性，因此在排名時會遭到剔除。

    中央氣象署預報員李名翔指出，今日中午台中、彰化、雲林、嘉義的近山區普遍有高溫出現，這些區域靠近內陸，不容易有海風調節氣溫，因此在太陽輻射增溫下，溫度更容易往上衝高。

    此外，李名翔提醒，太平洋高壓將在週二至週四期間增強，各地天氣更加晴朗炎熱，午後降雨強度、雨區都明顯縮減，氣溫持續偏高，除中南部內陸、花東縱谷、金門地區可能有36度以上高溫，北部白天氣溫更可能達到37度以上，大台北盆地在東風沉降、盆地地形、熱島效應加成下，局部氣溫可達38度。

    中央氣象署提醒，民眾在高溫期間，務必避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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