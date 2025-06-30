竹縣府推廣性平 7月看電影、聽講座交流尊重性別平等

新竹縣7月份將有2場性平推廣活動。（取自竹縣府官網）

2025/06/30 16:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕推廣性平且提升大眾對多元族群處境的理解，新竹縣政府7月份將用看電影、聽講座交流的方式，舉辦2場主題不同、尊重性別平等的活動。

新竹縣7月份的首場性平活動，就是以「視界中的性別平等」為題的性平電影院。週四、7月3日下午在新竹縣總工會，這個性平電影院將播放《親愛的房客》這部影片，內容聚焦同志收養家庭的各種議題，放映後還將邀請台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍跟大家座談與分享多元族群在當代面臨的處境，進而引導在場者反思性別刻板印象、家庭多元樣貌，從而讓大家一起來響應推動性別平權與家庭多樣性。

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第2場、在7月14日登場的將是「身心障礙女性在職場中的平等與機會」CEDAW專班訓練，屆時會聚焦《CEDAW》與《CRPD》2大國際人權公約，深入探討交織歧視、合理調整等議題。

受邀開講的是中華民國身心障礙聯盟研發專員張哲誠。他長期關注身心障礙女性的權益，具備豐富的研究與實務經驗，並專注於身障與性別交織處境的議題。課程將引導參與者思考如何在職場中實踐實質平等，提升身心障礙女性的就業參與及權益保障。

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