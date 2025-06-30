嘉義石棹步道群秋日美景 健行賞楓享雲海仙境

嘉義縣長翁章梁（左）攜手氣象主播王淑麗推廣嘉義秋季步道健行旅遊。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/30 15:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局今天舉辦「嘉遊好步道秋遊嘉鄉」活動宣傳記者會，縣長翁章梁與氣象主播王淑麗共同宣布第二屆步道健行活動即日起開放報名，邀請全國民眾11月2日走入山林、親近自然，享受秋季的嘉義風光。活動開放1000個名額，完成報名者可獲得環保紗製紀念衣、百元市集抵用券，並享有「住宿加碼贈」與「健行集章趣」兩大限定旅遊優惠。

翁章梁表示，健行活動分為3種組別，其中親子組1.5公里，400名，健行組3.4公里、300名及挑戰組5.1公里、300名，適合不同年齡層與健行經驗者參與。報名費250元，全程採網路報名，額滿為止。凡完成報名者皆可獲得以環保紗製作的紀念衣及100元市集抵用券，當日可於活動市集．使用，購買在地特色伴手禮，將嘉義的美味與回憶一同帶回家。

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王淑麗表示，這次健行路線規劃在風景秀麗的「石棹步道群」，是由霧之道、茶之道、霞之道、雲之道與櫻之道等五星級的步道串連而成，每條步道各具特色，11月正是欣賞「石棹步道群」美景的最佳時節。此時山區雲霧繚繞，還有機會目睹壯觀雲海與季節限定的琉璃光，景色宛如仙境。而且周邊茶園遍布楓紅，層層山巒染上秋意，絕對是秋季健行與賞景的絕佳選擇。

為提升旅遊體驗，文觀局特別推出參加者專屬優惠活動。凡於10月31日或11月1日入住嘉義縣合法旅宿，憑住宿發票或收據，可於現場加碼兌換50元市集抵用券。另規劃「慢遊嘉義LINE電子集章活動」鼓勵走訪嘉義熱門景點，10月1日至11月2日到嘉義縣24處指定旅遊景點，使用慢遊嘉義LINE@線上集章，集滿3點活動當天可兌換「2026台灣燈會紀念筆組」。

活動延續去年佳評如潮的規劃，導入馬拉松晶片計時系統，完賽即可獲得專屬電子證書，為參加者留下難忘紀錄。同時也攜手「運動筆記」、「健行筆記」兩大戶外運動平台合作，透過精準推廣與社群行銷，吸引更多戶外愛好者參與，深入探索嘉義豐富自然資源與慢活魅力。

茶園景致秀麗的「石棹步道群」。（記者蔡宗勳攝）

「嘉遊好步道 秋遊嘉鄉」活動宣傳記者會。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（左）和氣象主播王淑麗比誰曬得比較黑。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（左）與氣象主播王淑麗試吃碗粿，讚不絕口。（記者蔡宗勳攝）

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