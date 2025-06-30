量子力學誕生100年 「Q-Girls量子少女科學營」培養女科學家

清華大學特聘教授林秀豪（左）講述量子研究的起始。（科教館提供）

2025/06/30 16:46

〔記者林曉雲／台北報導〕聯合國宣布今（2025）年是國際量子科學與技術年（IYQ2025），台灣物理學會、國立台灣科學教育館與物理研究推動中心近日合辦「Q-Girls 量子少女科學營」，共有50名女高中生參與，展開為期2天1夜量子科學探索之旅，並夜宿科教館，體驗獨特且豐富的「科學之夜」。

國際量子科學與技術年的成立主旨，在於慶祝量子力學誕生100週年，並提高全球對量子科學與量子技術的重要性與應用潛力的認識 。台灣物理學會表示，量子科技已成為全球科學與產業的關鍵發展方向，希望為台灣培養更多具備科學素養與創新潛能的年輕學子，進一步促進科學教育的多元化與永續發展。

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該活動獲得量子國家隊、中研院物理研究所與徐有庠紀念基金會支持下，科教館館長劉火欽表示，營隊特別針對高中女性學生設計，旨在打破性別刻板印象，促進性別平權，並鼓勵更多女學生勇敢踏入基礎科學與前沿科技領域，透過趣味化、沉浸式的學習活動，提升對量子科學的認識與興趣，讓量子物理不再遙不可及，而是可親身參與、深入理解並產生熱情的知識領域。

營隊融合理論講授、實作體驗、「遊戲開始」賞析及與專家對談等，透過一系列量子相關的專題講座、實驗與遊戲，引導學生認識原子結構穩定性的物理基礎，學習原子軌域、測不準原理等核心概念，並實地安排學生親眼觀測光子干涉、親手測量普朗克常數，體驗量子現象的實驗挑戰，並探索量子力學在宇宙演化、量子電腦與未來科技中的潛在應用。

此外，以科普微電影「遊戲開始」搭配專家座談，從多元視角解析影片中呈現的科學要素，再以量子邏輯為基礎的桌上遊戲，讓學生在策略思考中直觀體驗「量子疊加、糾纏與測量」的物理意涵，將理論轉化為具象化的學習經驗。

「Q-Girls 量子少女科學營」全員夜宿科教館，體驗獨特的科學之夜。（科教館提供）

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