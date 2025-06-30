花蓮百年老榕突遭移除 居民錯愕感傷、縣府稱專家確認狀況嚴重

花蓮市最大、最老的百年田浦老榕樹染上褐根病，去年不敵強風倒伏，縣府今移除。（記者王錦義攝）

2025/06/30 16:37

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市田浦一棵超過百年的老榕樹，去年因康芮颱風加上根部罹患褐根病不敵強風而傾倒，在地民眾不捨希望能夠救救老樹，縣議員胡仁順去年找專家學者會勘先以黑網、澆灌方式續命，原本居民看到今年冒出新芽，覺得續命有望，沒想到28日突遭縣府派廠商移除掉，讓居民相當錯愕跟感傷。縣府農業處今回應表示，經過專家學者審議，確認老樹狀況非常嚴重，才不得不做出移除決定。

縣府農業處長陳淑雯說，請專家學者前去確認後，發現樹木除倒伏，還有1個比較嚴重的問題，是有褐根病的問題，經過樹審會議後，因為也確認說這棵樹比較嚴重，若使用漂浮樹的方式搶救可能未來的支撐力會有不足的問題，為了確保周遭土壤安全，避免繼續擴大感染其他植栽，加上土地屬於台鐵所有，後續的雙軌化工程會用到相關的土地，才不得不做出移除的決定，對於沒有跟地方居民溝通部份後續會檢討。

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陳淑雯說，去年倒伏後也是希望有一個救治的機會，因此用黑網、定時澆灌等，民眾看到長出綠芽的情形，就是他在把自己的養分做最後的1個萃取，是老樹自己最後養分的輸出，從氣根上來看都已經發黑無法從外界吸取養分，這幾天切除的時候，也發現榕樹乳汁的部份已經相當少，保護機制已經降到非常低；這棵樹是大家共同的記憶，不管是植物或是動物都是寶貴的生命，花蓮目前有列管610棵老樹，也希望說能夠大家一起來維護更多的樹木。

議員胡仁順說，去年很多民眾對於百年田浦老樹倒伏，都期盼能夠比照花蓮月眉國小的老榕樹、台東地標三角公園內老榕樹，用漂浮樹的方式挽救，他當時找了樹木專家來看，就建議先以黑網、澆灌等方式續命，等找到經費後，就可以嘗試搶救，老榕樹也非常努力，春天時冒出了許多新枝芽，證明自己的生命力，但日前突然接獲民眾告知老樹已經被支解，讓人錯愕，他認為縣府補助宮廟、法會、買高價公關酒都有滿滿的預算，對於搶救老樹的經費卻找不到？

依法令規定，森林以外的百年老樹為縣市政府列管保護，而田浦老榕樹即為花蓮縣政府列管老樹之一，胡仁順說，可以看到台東的案例，在台東地方立委、縣府、民間企業三方合作下，台東的老榕樹續命3年後找到經費搶救回來，漂浮樹還成為地方特色景點，而前幾天26日花蓮立委傅崐萁才大陣仗帶著民眾到這裡考察平交道、鐵路雙軌、高架化的工程，才過2天28日就突然被縣府支解掉，對比台東的狀況，實在讓人感到相當難過跟可惜。

田浦老榕樹是目前花蓮市最大、最老的榕樹，住附近70多歲的阿嬤說，這棵老榕樹在她出生前就已經在了，聽以前長輩講過，在1909年日本時代田浦車站落成的時候，就已經有那棵老榕樹了，當時車站前面還種了6棵榕樹，隨著時代陸續被吹倒，現在只剩下站前一棵，還有公園那棵，倒掉相當可惜，沒有樹可以乘涼，有公園也不會有人去，居民對於老樹突然砍掉也是相當驚訝，想說之前不是要搶救？真的很可惜。

國民黨花蓮縣議會黨團發文批評，特定人士無視事實、見縫插針，惡意抹黑縣府、混淆視聽，政治操作無下限！國民黨團強調，老樹所在地為交通部台鐵公司所有土地，委由花蓮市公所管理，並非花蓮縣政府產權、也非農業處管理範疇。經多次評估確認老樹無法存活，依法啟動移除程序。把責任丟給沒有管轄權的縣府，這才是真正的推諉卸責！強烈譴責這種罔顧公眾安全、為政治利益惡意扭曲事實的行徑。

花蓮市最大、最老的百年田浦老榕樹染上褐根病，去年不敵強風倒伏，縣府今移除，去年發起搶救老樹的縣議員胡仁順感到相當難過。（記者王錦義攝）

花蓮市最大、最老的百年田浦老榕樹染上褐根病，去年不敵強風倒伏，縣府今移除。（記者王錦義攝）

花蓮市最大、最老的百年田浦老榕樹染上褐根病，去年不敵強風倒伏，縣府今移除。（記者王錦義攝）

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