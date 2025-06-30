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    台南嘉南大排浮現死魚 環局：天氣變化造成河水溶氧不足

    南市嘉南大圳排水線浮現死魚，魚屍隨波漂流。（讀者提供）

    南市嘉南大圳排水線浮現死魚，魚屍隨波漂流。（讀者提供）

    2025/06/30 16:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區嘉南大圳排水線這兩天浮現不少死魚，魚屍隨波漂流，甚至有的已發臭。南市環保局經檢測水質發現並無常，研判應該是天氣變化，造成河水溶氧不足，導致魚群死亡。

    吳姓市民說，昨天行經安南區嘉南大圳排水的安南橋時，發現這裡很多死魚浮上來，並有大片魚屍漂流，水面上白色點點，趨近一看，因天氣炎熱，有的已經開始腐爛，發出惡臭，河岸草地邊上到處都卡有魚屍，看起來像是豆仔魚、虱目魚之類的魚種。

    南市環保局表示，該局於6月28日即獲報嘉南大圳排水線出現死魚，派員前往確認後，現場檢測水質雖無異常，並採水樣送驗，初步研判為夏日大雨後雨水沖刷地面，加上溫度急遽變化，水中底泥厭氧反應旺盛等因素，導致當時水環境缺氧，因溶解氧濃度降低，導致魚隻死亡。現場也通報六河分署來打撈清理死魚。

    六河分署表示，28日即接獲通報並派人前往打撈，一直到昨天共打撈約600公斤死魚，主要是虱目魚為主。為避免因溶氧不足繼續發生死魚，這幾天也會持續派人加強巡查，只要發現有死魚即會進行打撈，以維護當地環境生活品質。

    六河分署派人前往打撈，共打撈約600公斤死魚。（六河分署提供）

    六河分署派人前往打撈，共打撈約600公斤死魚。（六河分署提供）

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