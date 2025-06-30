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    竹縣啟動溫室氣體管理輔導計畫 補助企業最高30萬做碳盤轉型

    新竹縣今天啟動「新竹縣工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今天啟動「新竹縣工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫」。（記者黃美珠攝）

    2025/06/30 16:26

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天啟動「新竹縣工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫」，除舉辦座談，邀請查驗專家深入解析全球碳政策發展趨勢與我國現行法規制度，還設置1對1諮詢媒合區，由專業永續顧問即時提供企業碳排計算、減量策略、數據蒐集以及盤查工具應用等務實的行動建議，縣長楊文科更宣布，縣府可以一次最高補助企業30萬做碳盤以推動企業轉型。

    縣長楊文科說，碳費即將在2026年上路開徵，新竹縣的企業務必要有減碳策略才能把衝擊降到最低。

    縣府產發處長陳偉志說，他們計畫整合碳排診斷輔導、碳盤查、第3方查證以及專業培訓課程等，提供縣內企業最高新台幣30萬元的補助，並以「知識傳遞＋能力建構＋工具導入」3階段設計，串接從碳盤基礎到查證驗證的完整路徑，幫助企業系統性建置碳管理能力等。

    「新竹縣工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫」著重提升企業碳盤查能力外，更聚焦於建立具行動力的低碳產業群聚，後續也將擴大輔導能量、深化數位工具應用，協助更多企業完成從「啟動」到「治理」的碳轉型。

    相關課程和輔導資源，將從7月21日起到7月25日下午5點為止受理，有意報名的企業可將申請表等相關資料，電子郵件寄送到hc-esg@cpc.org.tw。

    想要了解申請資格、作業流程以及輔導資源內容者，也可洽詢（02）2701-1769 #235、財團法人中國生產力中心專案經理林易儒，或到工業區網站查詢。

    另，除重視全球減碳趨勢，縣府也關心全球關稅政策變動造成企業的困難與挑戰，且為鼓勵企業強化研發投入，提升創新性與競爭力，縣府產發處也將在8月13日早上，在新竹縣AI智慧園區的普生竹創大樓1樓國際會議廳舉辦「新竹縣AI論壇」，針對AI技術應用、企業轉型策略的實務經驗做分享與交流。

    新竹縣長楊文科說，縣府最多補助企業30萬元做碳盤轉型。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科說，縣府最多補助企業30萬元做碳盤轉型。（記者黃美珠攝）

    碳費即將在2026年上路開徵，所以新竹縣今天啟動縣內「工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫」。（記者黃美珠攝）

    碳費即將在2026年上路開徵，所以新竹縣今天啟動縣內「工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫」。（記者黃美珠攝）

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