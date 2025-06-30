冬候鳥黑面琵鷺 6月底仍現身澎湖興仁水庫

時序即將進入7月，澎湖興仁水庫仍紀錄到10隻冬候鳥黑面琵鷺。（安德生提供）

2025/06/30 15:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入瀕危、數量稀少的黑面琵鷺，屬於每年10月至翌年4、5月季節性候鳥，從北方飛到台灣附近避寒過冬。但今年時序進入6月底，澎湖興仁水庫仍有10隻黑面琵鷺停留，地方人士認為是閏6月、氣候變異有關，但澎湖鳥會調查組長鄭謙遜表示，可能是這批黑琵還沒到繁殖的年紀，尚不用返回繁殖地，因此選擇繼續停留在興仁水庫覓食。

根據農業部林業署統計，今年全球普查黑面琵鷺，共記錄到7081隻，創下歷史新高；台灣記錄到4169隻，占全球總數的58.9%，仍是最大度冬地，比去年微增34隻。整體分布數量來說，台灣超過9成黑面琵鷺度冬集中在西南沿海。

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今年記錄到黑琵的縣市，數量由多到寡依序為台南市2439隻、嘉義縣701隻、高雄市408隻、濁水溪口（彰化與雲林交界）255隻、雲林縣202隻、屏東縣75隻、宜蘭縣36隻、金門縣23隻、澎湖縣15隻、彰化縣13隻、台北市1隻及台東縣1隻。

分析台灣的黑琵分布情況，林業署說，近3年在台灣的族群增加有趨緩，總的數量變動不多，但各地數量比例有明顯波動，顯示黑琵會依據覓食條件移動，其次每年普查時的環境狀況不同，也導致觀察分布情況改變，當中過往較少記錄到的彰化縣與澎湖縣，近3年有穩定記錄到，顯示黑琵在台灣的度冬區域有持續擴張。

冬候鳥黑面琵鷺與夏候鳥鳳頭燕鷗，在興仁水庫同框。（民眾提供）

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