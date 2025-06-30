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    宜縣開辦「綠色生活學院」 淨零管理、永續農業、綠色旅遊、能源轉型推15堂課

    宜蘭縣政府結合產官學界開辦「綠色生活學院」，今天舉行啟動儀式。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府結合產官學界開辦「綠色生活學院」，今天舉行啟動儀式。（記者游明金攝）

    2025/06/30 16:13

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府結合宜蘭大學、佛光大學，以及6個倡議專業夥伴、11個在地實務團體，共同開辦「綠色生活學院」，今天舉行啟動儀式，將以淨零管理、永續農業、綠色旅遊、能源轉型4大主題，推出15堂系列課程，希望打造成綠色人才培育平台，讓宜蘭成為淨零治理與綠領轉型的示範縣市。

    宜蘭縣政府面對氣候變遷與淨零轉型挑戰，112年推動「宜路有你-淨零公正轉型系列活動計畫」，今年接續再推出「產業領航-綠色生活學院」，結合縣內大學、低碳社區與產業夥伴，共同打造跨領域綠色人才培育平台。

    縣府表示，今年4大主題與目標，「淨零管理」結合民間資源及企業ESG推動，由宜蘭縣政府率先示範，鼓勵機關、企業實施ISO14064碳盤查與管理；「永續農業」則是推動氣候變遷下農業挑戰及永續經營，推廣永續農業實踐案例；「能源轉型」希望在地能源自給，提升公民電廠參與機制及維運知能；「綠色旅遊」落實ISO14067產品碳足跡（遊程服務），在地永續旅遊示範與推廣。

    代理縣長林茂盛表示，因應氣候變遷不能僅止於減碳與調適技術，人才培育才是支撐轉型關鍵的根本，透過整合學術資源、在地實作與產業經驗，綠色生活學院將成為宜蘭推動民眾參與氣候行動的重要平台。

    宜蘭大學校長陳威戎說，宜大致力培育永續人才，是地方產業升級的重要後盾，這次以永續農業為核心合作方向，結合智慧農業研究基礎，推動農漁村的永續發展與產業轉型。佛光大學永續辦公室執行長周鴻騰則指出，佛大深耕與拓展在地永續行動與地方創生，除了合辦組織碳盤查課程，也將邀請師生參與綠色能源評估與實作，共同深化大學社會責任與地方連結。

    「綠色生活學院」推出15堂系列課程，相關資訊詳見宜蘭縣政府環境保護局官網或「J-Path宜路有你」FB專頁查詢。

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