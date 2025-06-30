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    桃園市副市長談空污 環境部：理解明顯錯誤

    桃園市副市長蘇俊賓解讀火力發電廠空污數據，環境部表示副市長對空污傳輸與化學反應的理解明顯錯誤。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市副市長蘇俊賓解讀火力發電廠空污數據，環境部表示副市長對空污傳輸與化學反應的理解明顯錯誤。（記者鄭淑婷攝）

    2025/06/30 16:01

    〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部長彭啓明於先前受訪時指出，「火力發電廠影響空氣品質僅佔2.3％」，桃園市副市長蘇俊賓解讀，所謂2.3％僅是「PM2.5」的數字，未提及氮氧化物NOx、硫氧化物SOx等數據；對此，環境部今日澄清，「排放量不等於濃度貢獻」，並指出蘇俊賓對空污傳輸與化學反應的理解明顯錯誤。

    環境部指出，PM2.5排放量需經過擴散、化學反應等過程，才能變成空氣中的濃度。舉例來說，5克的鹽放進5c.c.、500c.c.的水中，稀釋倍數不同，鹹度也不同，因此排放量大，不等於造成的空氣污染影響大。

    環境部進一步說明，PM2.5成分眾多，除了直接排放，還包含SO2、NO2、NH3等進入大氣後，進行化學反應形成的「衍生性PM2.5」，因此「電力業對全台PM2.5貢獻僅約2.3%」之論述，是透過美國環保署專業模型，將排放位置、高度及氣象條件等納入計算得出。

    環境部強調，蘇俊賓引述台灣污染源排放清冊是將電力業各項空氣污染物年排放量，分別除以各項空氣污染物全國年排放量所得，排放量和濃度是2個不同的物理量，因此無法進行比較。

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