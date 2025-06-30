青年熱血投入地方創生 教育部推「青年小聚」計畫支持

宜蘭五結「延長線工作室」團隊透過族語桌遊，讓青年在輕鬆互動中認識噶瑪蘭族語。（教育部提供）

2025/06/30 16:07

〔記者林曉雲／台北報導〕青年熱血投入全國各地的地方創生，教育部擴大「青聚點計畫」，推動「青年小聚」計畫，創造交流與實踐的場域支持青年行動。

教育部青年署科長黃雅玉說明，「青聚點地方創生人才培育獎勵計畫」，將在全國各地舉辦40餘場的「青年小聚」，透過沙龍、工作坊與參訪等多元形式，讓來自各領域、各地區、各議題的青年藉此齊聚一堂，在互相認識、共同討論、發想行動的過程中拓展視野，與在地團隊、社區夥伴、不同世代的居民展開雙向對話，通過相互理解，深化對地方議題的認識。

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屏東林邊「大小港邊，熱帶漁林」團隊策劃的青年小聚，以「海岸聚落的教育實踐」為主軸，將召集農漁業生產者、學校與在地組織等不同角色參與，透過海岸走讀和教案設計的分享，引導青年思考如何轉換地方知識成為教育行動的基礎。

此外，台東太麻里鄉的「海癒小村咖啡店」，規劃集合地方市集的籌劃實踐者，共同討論市集籌辦的可能性與經驗交流，聚焦討論在不同類型與目標、不同文化基底所生長出來的地方市集品牌，共同討論如何賦予市集有更多元的社會共好意義，嘗試讓這場小聚成為地方活動籌畫者互相支持與腦力激盪的平臺。

而苗栗銅鑼的「山山藝文化號」，創造「跨世代對話」機會，安排從傾聽耆老的山林記憶，到社區劇場中的故事轉譯，讓參與青年可感受在地居民對自然的價值觀與生活方式，並在與長輩的交流中，學習如何在世代差異中建立理解與信任，並開啟更多合作與共創的可能性。

宜蘭五結的「延長線工作室」舉辦以「族群文化與記憶」為主題的青年小聚，將邀請語言推動者與噶瑪蘭族長輩現身分享，透過拜訪老樹古井、體驗族語桌遊和古調教唱，讓青年在輕鬆互動中學習族語，也在族人分享過程中，深入理解復名運動背後的歷史脈絡與文化意義。

台東「海癒小村」團隊帶領青年與在地工作者交流，共同討論如何串聯台東人力與資源。（教育部提供）

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