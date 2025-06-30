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    新北永和秀朗聖安宮55週年宮慶 林右昌參拜贈「護國佑民」牌匾

    秀朗聖安宮舉行55週年宮慶，民進黨秘書長林右昌參加。（秀朗聖安宮提供）

    秀朗聖安宮舉行55週年宮慶，民進黨秘書長林右昌參加。（秀朗聖安宮提供）

    2025/06/30 15:40

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市永和區的秀朗聖安宮主祀開臺聖王、王孫大使及廣澤尊王，當地歷史悠久，今天（30日）舉行55週年宮慶，民進黨秘書長林右昌參拜祝賀，並代表總統賴清德致贈廟方「護國佑民」牌匾。

    秀朗聖安宮舉行55週年宮慶，林右昌、立委林德福、行政院顧問羅文崇、市議員許昭興、民進黨永和區主任黃盟宜、區內多位里長前往參拜。

    林右昌表示，永和秀朗聖安宮供奉開臺聖王、王孫大使等眾神明，長期庇佑鄉里、獲得信眾推崇，而聖安宮不僅是地方信仰樞紐，更串聯社會資源，守護偏鄉兒童、照顧弱勢長者，實際行動展現關懷。

    永和秀朗聖安宮主任委員王文王表示，2022年成立「新北市永和秀朗聖安宮愛心慈善協會」，並以「關懷偏鄉兒童、弱勢家庭及長者」為使命，從事銀髮族共餐、關懷偏鄉兒童、照顧弱勢家庭、募集美味調理包等活動，每次看到獨居老人或偏鄉小孩滿滿的笑容，是讓他們前進的最大動力。

    獲贈「護國佑民」，王文王說，很高興獲贈牌匾，聖安宮與其愛心慈善協未來持續秉持初衷，展現信仰的力量，成為更多人生命中的光與暖。

    秀朗聖安宮舉行55週年宮慶，民進黨秘書長林右昌代表總統賴清德贈「護國佑民」匾額。（秀朗聖安宮提供）

    秀朗聖安宮舉行55週年宮慶，民進黨秘書長林右昌代表總統賴清德贈「護國佑民」匾額。（秀朗聖安宮提供）

    永和秀朗聖安宮舉行55週年宮慶，民進黨秘書長林右昌、立委林德福前往參拜。（秀朗聖安宮提供）

    永和秀朗聖安宮舉行55週年宮慶，民進黨秘書長林右昌、立委林德福前往參拜。（秀朗聖安宮提供）

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