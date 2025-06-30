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    澎湖西衛紫絲帶認證社區揭牌 陳光復肯定共築零暴力家園

    澎湖西衛社區發展協會於活動中心舉行紫絲帶認證社區揭牌儀式。（澎湖縣政府提供）

    澎湖西衛社區發展協會於活動中心舉行紫絲帶認證社區揭牌儀式。（澎湖縣政府提供）

    2025/06/30 15:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年代表澎湖縣參與衛生福利部「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」的西衛社區，榮獲「一朵紫絲帶」殊榮。今（30）日西衛社區發展協會舉行紫絲帶認證社區揭牌儀式，縣長陳光復到場祝賀，對社區在暴力防治方面的積極投入表達高度肯定，並與居民一同見證「紫耀菊島、零暴力」的理念在地方落實。

    陳光復表示，「暴力零容忍」是當今社會的普世價值，從家庭、學校、社區到整個社會，每個人都有責任為防治暴力盡一份心力。他強調，唯有從自身做起，並鼓勵他人一同改變，才能匯聚全民力量，為「拒絕暴力」一起發聲，實現充滿愛與和平的社會，讓紫絲帶精神在每個角落開花結果。

    西衛社區發展協會理事長吳文照表示，能夠獲得「一朵紫絲帶」的認證實屬不易，感謝縣府的支持與肯定，更感謝全體社區居民的共同努力。未來，西衛社區將繼續邁步向前，朝第二朵紫絲帶的認證努力邁進。

    今日活動特別邀請澎防部鎮疆戰鼓隊蒞臨演出。議員許國政、社會處長周柏雅、馬公市民代表吳仁祥、西衛社區發展協會理事長吳文照、西衛里長藍銘洲，以及許多貴賓、居民皆到場共襄盛舉，共同見證這光榮時刻。另西衛社區今年參加「行動！拒絕暴力」社區初級預防行動劇競賽中，以《龍鳳風波：喝茶可以，騷擾不行!》榮獲第1名佳績。

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