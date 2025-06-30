滿州國中榮獲台美生態學校銅牌 屏東唯一

學生透過實際踏查，認識校園樹種、測量地形，並記錄生態數據。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/30 15:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州國中在「台美生態學校認證暨成果發表會」中，榮獲銅牌認證，成為屏東縣唯一獲此殊榮的學校。這座位於恆春半島南端的國中，以「學校棲地」為核心，結合在地文化與自然環境，推動「滿州學」，帶領學生走進土地，實踐永續教育。校方表示，這份榮譽是全校師生共同努力的成果，也為屏東偏鄉教育注入新亮點。

滿州國中位於山海交會的滿州鄉，擁有豐富的原民文化與自然資源。學校以校園為學習場域，設計樹木盤查、定向越野地圖繪製及碳匯量測等課程，融入生活、自然與體育教學。學生透過實際踏查，認識校園樹種、測量地形，並記錄生態數據，從中培養對環境的觀察力與責任感。這些活動不僅讓學生親近自然，也呼應聯合國永續發展目標SDG7（可負擔能源）與SDG15（陸域生態）。

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從汗水淋漓的越野地圖到詳實的樹種資料，滿州國中校長于福豪說，滿州國中的學生用雙腳丈量校園，用雙眼探索生態。他們在團隊合作中學習解決問題，完成一份份屬於在地的環境報告。這不只是一場教育實驗，更是讓學生與社區、土地共學共榮的過程。銅牌認證肯定了學校課程的創新，也見證了師生對永續教育的承諾。

于福豪表示，未來計畫導入QR Code導覽系統與獎勵機制，推出風土走讀計畫，讓學生與遊客透過科技認識滿州的自然與文化。也希望透過教育，吸引青年返鄉，共同打造永續家園。滿州國中不僅是學習的場所，更是孩子與土地對話、與世界接軌的起點。

滿州國中榮獲台美生態學校銅牌。（滿州國中提供）

滿州國中以「學校棲地」為核心，結合在地文化與自然環境。（記者蔡宗憲攝）

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