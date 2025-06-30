為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    阿里山林鐵平交道遮斷桿故障 用路人痴等半小時

    阿里山林鐵嘉義縣竹崎鄉灣橋34號平交道遮斷桿降下後未升起。（王士昇提供）

    阿里山林鐵嘉義縣竹崎鄉灣橋34號平交道遮斷桿降下後未升起。（王士昇提供）

    2025/06/30 15:10

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山林鐵嘉義縣竹崎鄉灣橋34號平交道，今天上午10點多發生列車通過後，一邊遮斷桿未升起的狀況，由於遮斷桿放下、燈號閃爍，用路人只好停等，結果一等就是半個小時，怨聲載道。林鐵處說，故障原因初步判斷為「極限開關」接觸不良，對造成用路人不便表示抱歉。

    王姓民眾指出，上午10點半左右從鹿滿往灣橋方向行經灣橋34號平交道時，發現前面車隊已排很長，跟在後面等了幾分鐘覺得不太對勁，走到平交道查看，發現由南往北的遮斷桿已經升起，但由北往南的遮斷桿還是放下狀態，明顯是故障，根據上面的電話撥打多通無人接聽，就直接打給北門車站請求協助，最後有警察到現場協助指揮，大家從南往北車道離開，才解決這場平交道遮斷桿故障烏龍事件。

    林鐵處表示，10點從嘉義開往阿里山正班車，約10點20分經過34號灣橋平交道時，遮斷桿降下後未升起，接獲通報電話後，立即於10點25分通報修理工廠同仁於10點58分到場處理，11點30分完成修復及測試，故障原因初步判斷為「極限開關」接觸不良。林鐵處將持續加強平交道設備例行檢查，並預定於今年底前更新相關設備，以維平交道正常運作。

    灣橋34號平交道遮斷桿降下後未升起。（王士昇提供）

    灣橋34號平交道遮斷桿降下後未升起。（王士昇提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播