阿里山林鐵平交道遮斷桿故障 用路人痴等半小時

阿里山林鐵嘉義縣竹崎鄉灣橋34號平交道遮斷桿降下後未升起。（王士昇提供）

2025/06/30 15:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山林鐵嘉義縣竹崎鄉灣橋34號平交道，今天上午10點多發生列車通過後，一邊遮斷桿未升起的狀況，由於遮斷桿放下、燈號閃爍，用路人只好停等，結果一等就是半個小時，怨聲載道。林鐵處說，故障原因初步判斷為「極限開關」接觸不良，對造成用路人不便表示抱歉。

王姓民眾指出，上午10點半左右從鹿滿往灣橋方向行經灣橋34號平交道時，發現前面車隊已排很長，跟在後面等了幾分鐘覺得不太對勁，走到平交道查看，發現由南往北的遮斷桿已經升起，但由北往南的遮斷桿還是放下狀態，明顯是故障，根據上面的電話撥打多通無人接聽，就直接打給北門車站請求協助，最後有警察到現場協助指揮，大家從南往北車道離開，才解決這場平交道遮斷桿故障烏龍事件。

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林鐵處表示，10點從嘉義開往阿里山正班車，約10點20分經過34號灣橋平交道時，遮斷桿降下後未升起，接獲通報電話後，立即於10點25分通報修理工廠同仁於10點58分到場處理，11點30分完成修復及測試，故障原因初步判斷為「極限開關」接觸不良。林鐵處將持續加強平交道設備例行檢查，並預定於今年底前更新相關設備，以維平交道正常運作。

灣橋34號平交道遮斷桿降下後未升起。（王士昇提供）

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