不會步上韓國後塵！ 卓榮泰出手協調醫學生維持1300人

衛福部表示，已與教育部達成共識，醫學系學生招生總名額維持1300名之現況不變。（資料照）

2025/06/30 13:23

〔記者林惠琴／台北報導〕清華大學、中山大學、中興大學三校學士後醫學系明年要從公費轉自費共105名，且教育部稱每年1300名醫學生總量不含國防部主管的國防醫學院，引發醫界、醫學生怒火，質疑擴招。對此，行政院長卓榮泰與衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀火速於今（30日）上午8點半開會討論，並做出2點決議。

衛福部醫事司長劉越萍表示，雙方會議的2點結論包含醫學系學生招生總名額維持1300名之現況不變，包含教育部及國防部權責核定的名額；醫學系招生名額需經醫學教育會以及全國醫學院校院校長會議討論獲致共識。

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劉越萍說明，今日會議雙方釐清對於醫學生名額計算的落差部分，發現因為2018年牙醫科系擴招，教育部搞混了就算進去，但其實西醫、牙醫、中醫雖然是三兄弟，狀況卻都不一樣，都是分別計算，因此已經達成共識。她強調，國內醫師的問題在於分布不均，會透過偏鄉照護計畫等相關政策持續改善。至於三校後醫系的名額部分，就要視教育部後續會議決定。

中華民國醫師公會全聯會等29個團體昨（29日）發出聯合聲明指出，「教育部虛構名額計算邏輯、曲解制度共識，醫界全面反對醫學生招生黑箱灌水！」醫界人士也憂心恐步上韓國年輕醫生罷工、醫學生罷課抗議的後果。

相關團體原預計今日下午召開記者會表達訴求，但醫師公會全聯會在得知政府部門的開會結果後表示，因行政院已即時出面協調，並明確重申醫學生名額總量制度應包含國防醫學院在內，維持每年1300人總量上限，相關爭議已有所釐清與回應，記者會取消辦理。

醫師公會全聯會強調，感謝政府重申制度計算邏輯，並尊重醫界與醫學生團體長期以來的建議；更肯定行政院表達未來將於醫學生招生議題上，回歸正當程序辦理，尊重專業，納入台灣醫學院評鑑委員會（TMAC）的評鑑機制審議，以確保醫學教育政策以制度與證據為依歸。

此外，醫師公會全聯會指出，感謝政府部門願意傾聽他們的聲音，透過理性、和平的溝通討論，共同守護台灣的醫療品質與民眾健康權益。這正是民主社會良性協商的展現，也有賴各界對制度尊重與公共價值的維護。

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