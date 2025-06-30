天眖日虎爺誕辰 台南善化慶安宮生雞蛋、炸雞桶參拜

善化慶安宮內虎爺公誕辰，供品相當豐富。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/30 14:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆6月初6為玉皇大帝下凡的天貺日，也是尊稱「下壇將軍」的虎爺公誕辰，台南市定古蹟善化慶安宮一早就湧入參拜民眾，地上擺滿供品，以常見的生雞蛋居多，都整盒放置，廟方更直接奉上炸雞桶，盡情享用。

慶安宮的虎爺公，相當靈驗，遠近馳名，每年誕辰之日，信眾都會準備特定供品，專程參拜，有的則帶著小娃兒一起前往，祈求保佑孩子平安、健康地成長。

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廟方也準備了豐盛供品，恭祝誕辰，慶安宮管委會總幹事魏素珍說，除了各種肉類的牲禮，以及酒、金紙之外，虎爺公最愛吃的雞蛋、雞排、雞塊....等，都不能少。

魏素珍提到，一般信眾會以「錢虎」尊之，因此前來參拜、求財，或祈願升官、加薪，事業飛黃騰達。

魏素珍強調，慶安宮的虎爺公偏愛小朋友，會特別關照，大人常帶著孩子來參拜，供品也多了糖果、餅乾等囡仔零嘴。

由於偏愛小朋友，嬰兒容易受驚的，甚至孩童得了俗稱「豬頭皮」的腮腺炎，也被家長帶來參拜虎爺公，祈求盡早痊癒，因為有「虎咬豬」之說。

擔任慶安宮委員的道壇法師鍾昂翰指出，一般供奉的虎爺有黃、黑等2種顏色，前者是土地公的坐騎，各廟宇内較為常見。

而黑色虎爺則為武財神趙公明的坐騎，張天師的也是；早期供品以生蛋、生肉居多，現在多了小孩子喜歡的布丁、糖果等甜食，還有炸雞類的熟食。

慶安宮內的虎爺公相當靈驗，誕辰之日，信眾準備生雞蛋、炸雞桶等豐富的供品參拜。（記者吳俊鋒攝）

慶安宮內的虎爺公誕辰，信眾準備生雞蛋參拜。（記者吳俊鋒攝）

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