雙擾動持續發展有增強趨勢 颱風論壇曝1情況將向西接近

目前西北太平洋上有一個大低壓帶，當中包含「98W」、「99W」兩個熱帶擾動，兩者未來幾天都有進一步增強的趨勢。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/06/30 13:40

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓影響，週四（7月3日）前沉降增溫明顯，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，週末高壓逐漸減弱，讓低緯度擾動有活動空間，目前海面上有「98W」、「99W」雙擾動在發展，未來幾天有增強趨勢，不過偏北移動機率高，但不排除仍有向西移動可能性。

臉書粉絲天氣專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓勢力調整中，隨著太平洋高壓勢力略微北抬與西擴，讓出低緯度的活動空間，目前西北太平洋上有一個大低壓帶，當中包含「98W」、「99W」兩個熱帶擾動，兩者未來幾天都有進一步增強的趨勢。

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預估擾動「99W」將先往北移動，之後再轉向東北；而擾動「98W」以沿著低壓帶環流往東北移動機率較高，不過若「99W」早北上，且低緯度副熱帶高壓強勢西伸與在東海上空的太平洋高壓連結，「98W」就有往西移動可能，但這個路徑機率較低。

「颱風論壇」強調，這兩個熱帶系統未來直接影響台灣的機率不高，台灣各地在太平洋高壓持續籠罩下，天氣型態將維持晴朗穩定、高溫酷熱，僅午後有局部雷陣雨機會，民眾戶外活動留意午後天氣變化與防曬補水、預防熱傷害。

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