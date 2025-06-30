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    新北8月起開放大型重機停放機車格 板橋、新店率先實施

    新北市現有大型重機專用格可供大型重機停放。（圖由交通局提供）

    新北市現有大型重機專用格可供大型重機停放。（圖由交通局提供）

    2025/06/30 13:13

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為提升大型重機停車便利性，新北市交通局宣布，自8月1日起，將試辦開放大型重機停放板橋區與新店區的路邊機車格。停放於收費機車格者，將比照大型重機專用格費率，採「每4小時30元」的計次收費方式。

    交通局長鍾鳴時表示，依現行法規，大型重機可停放汽車格，市府自2024年起已陸續於重機使用率高的路段設置大型重機專用格，兼顧車輛尺寸需求並釋放汽車格位。不過，考量專用格仍有限，市府決定在機車格資源相對充足的板橋、新店兩區，開放所有路邊機車格供大型重機停放，盼解決停車困難問題。

    鍾鳴時提醒，大型重機停放時車身不得超出格線，若長度過長，可採「斜向佔用2格」方式停放，並不得騎乘於人行道或騎樓。若大型重機停放板橋、新店的路邊收費機車格，收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，4小時計費1次，每次30元。

    針對一般機車族權益是否受影響，鍾鳴時說明，新北每年持續增繪機車格，並透過收費管理剔除久占與報廢車輛，提高車位周轉率。據統計，板橋、新店公共機車格與機車登記數比例均超過17％，屬全市機車格較充足地區，適合先行試辦。試辦期間將蒐集數據與民意，提供交通部研議大型重機回歸機車管理政策參考。

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