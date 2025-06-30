新北出版《新北社區之美》書籍 展現18社區多元風貌與溫暖人情

新北市社會局集結18個特色社區的風土民情、福利服務與在地美食，出版《新北社區之美》一書。（記者羅國嘉攝）

2025/06/30 13:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市社會局集結18個特色社區的風土民情、福利服務與在地美食，出版《新北社區之美》一書，今（30）日於市府1樓大廳舉行新書發表暨開箱儀式。活動由副市長劉和然主持，透過在地社區展演與分享，展現新北多元社區的深厚底蘊與溫暖人情。

劉和然表示，新北市擁有全國最多的469個社區發展協會及1032個里辦公處，兩者就像鳥之雙翼，以「和諧與合作」為基礎，支撐整體城市在公共建設、教育文化、交通、環保及社福等面向蓬勃發展。

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以保存眷村文物為主題的五股貿商社區發展協會執行長蕭明霞分享，社區有1200多戶，但長輩就有600人，因此協會成立據點，利用老人共餐、開心農場和各項健康促進維持長輩的活力；三芝福成社區的專案老師林昀瑾表示，由於三芝年輕人外流，人口老化，因此福成社區以「雁飛計畫」兒少社區陪伴扎根申請到台灣夢計畫。協會規劃多元課程，從兒少生活陪伴，到扎根家庭關懷，用愛築巢三芝，陪伴每隻小雁逐步展翅飛翔，但長大後不忘本，能飲水思源，返鄉培育下一代。

另外，擁有百年梯田等自然景觀的石門嵩山社區發展協會理事王綸也分享，利用天然資源和農村再生計畫，促使社區活化，發展一日遊套裝行程和米食小產業，以吸引都會區的孩童前來體驗種稻、割稻的農村樂趣，所得再拿來挹注老人共餐。

社會局長李美珍指出，書中呈現的不僅是18個社區的故事與特色，更展現社區如何透過地緣、文化、生態等條件發展多元產業，現場也展出如千歲米、桂啡巷咖啡、艾草粿、花生糖、眷村菜等社區產品。此外，結合在地文化的社區小旅行，如貢寮海女文化、平溪菁桐女路、土城賞蝶步道等，也是社區創生的重要成果。

新北市社區培力育成中心主任黃珮玲表示，新北因地形多樣、族群豐富，社區發展呈現高度多元，服務涵蓋長者、婦女、兒少、身障及新住民。她更以日本大阪「地域共生」為例，強調社區互助、零落單的理念，正與新北的「共生社區」精神不謀而合。

負責採訪撰稿者陳清貴也分享，過程中深刻感受到社區如家庭般的溫暖與凝聚，理事長與志工攜手努力，讓每個角落都洋溢人情味。

新北市社會局集結18個特色社區的風土民情、福利服務與在地美食，出版《新北社區之美》一書，今日於市府1樓大廳舉行新書發表暨開箱儀式。（記者羅國嘉攝）

社區代表分享各自的實踐經驗與亮點成果。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然出席新書發表並表示，這本書不只是一本記錄社區風貌的作品，更展現「在地人顧在地人」的精神，從多元福利邁向共生社區。（記者羅國嘉攝）

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