錢比星港多！中研院推非長聘卓越研究員方案 薪資將是長聘研究員2倍

射了射了，中研院射出人事雙箭，一支箭是推二次長聘，另一支箭則是將以更好的待遇，甚至是長聘研究員2倍的薪資，聘僱非長聘卓越研究人員。（資料照）

2025/06/30 14:52

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院將推動「人事雙箭」方案，包含透過更好的薪資待遇，延攬「非長聘」卓越研究學者，提供最長10年聘期；中研院學術諮詢總會執秘邱繼輝表示，薪資比星、港更好，並比產業更有競爭，盼吸引更多資訊電機領域人投入。

中研院副秘書長林怡君指出，非長聘卓越研究學者薪水可望是長聘研究人員2倍，坦言如電機、資訊等產業薪水非常優渥，為努力留才，因此開出更好的薪水，也希望可以吸引已在產業界的人才，可暫時轉身投入學術。

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被視為國內研究最高殿堂的中研院將推動人事新措施，中研院長廖俊智今在中研學術大會，宣布預計下週會在院務會議討論的「人事雙箭」方案，除鼓勵60歲到63歲屆退研究員投入長期研究，推「二次長聘」，可延聘到70歲，還有提供5+5年聘期的非長聘卓越研究學者。

邱繼輝進一步說明該方案，指出在英國、德國等就有類似方案，中研院將推出的非長聘人員方案不限年齡，只要是具發展潛力的研究學者都可申請，福利比照正式人員，也可使用院內研究設施，也因是非長聘，因此薪資就比長聘人員更好，並優於新加坡、香港等地的研究人員薪水，待院務會議通過後，就會正式施行，並開始對外招聘，但也指出非長聘研究員的門檻並不低，第一年有機會招聘到10名就是非常好的成績，這些非長聘人員的薪資會由院內預算支應。

邱繼輝表示，等聘期屆滿，也未規定這些非長聘研究人員一定要留在台灣，這些人未來可申請中研院長聘或者是回業界，或者是到其他院校等，但最重要的是藉由這些非長聘人員在中研院發揮研究量能，帶來更多台灣在科學研究的新局面。

林怡君表示，非長聘卓越研究學者的保險將是勞保，或國際人員交流險。

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