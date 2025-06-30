捷運土城樹林線拚2031年完工 樹林到中正紀念堂省半小時

土城樹林線正在施工中，工地已看見捷運樣貌。（記者陳奕劭攝）

2025/06/30 14:36

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北捷運土城樹林線是樹林區第一條捷運，新北市政府今年4月10日接手推動。市長侯友宜今天（30日）前往捷運工地視察，並指出目前進度約40％、目標2031年完工。通車後樹林區居民前往捷運中正紀念堂站將縮短半小時，還能轉乘3線捷運。

侯友宜表示，樹林首座捷運「土城樹林線」全長13.3公里，設置11座高架車站與2座地下車站，目前進度39.69％，目標2031年完工。捷運通車後，樹林區居民前往中正紀念堂站將縮短半小時通勤時間；未來可轉乘3線捷運，連接板南線土城站、中和新蘆線迴龍站與桃園捷運棕線，至中和高中站可銜接萬大中和線一車到底。

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他指出，土城樹林線尚有CQ880B土城高架段未完成招標，6月25日以預算147.3億上網公告，開標後採保留決標，財務計畫核定後決標，若9月底前決標，可於地下段CQ880A區段標工期內完工。土城樹林線財務修正計畫已於去年11月6日提報行政院，至今仍尚未核定，期待中央盡速核定，協助工程決標開工。

新北捷運局長李政安說明，土城樹林線分為3個區段標，CQ890樹林段已於2022年11月11日開工，目前遷移既有管線、基樁鑽掘與基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業；CQ880A土城地下段去年3月1日開工，遷移既有管線、覆工系統中間樁打設、路樹移植與金城路二段南側人行道削減等施工作業，CQ880B在6月25日已上網公告。

立委葉元之表示，交通部已經將CQ880B送到行政院卻仍未核定，已拜託交通部提醒行政院加速進度。民進黨在去年選舉說要蓋泰板輕軌，但現今仍在可行性評估，他也會持續和捷運局、中央政府溝通。

市議員江怡臻指出，大家擔心捷運土城樹林線能否如期如質，關鍵在行政院長達8個月仍未核定，樹林人好不容易盼來第一條捷運線，土城人也對第二條捷運線充滿期待，呼籲中央盡快核定。

土城樹林線施工中，目標2031年完工。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜視察土城樹林線工地，與里長們合影。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜今天（30日）前往捷運工地視察指出，目前進度約40％、目標2031年完工。通車後樹林區居民前往捷運中正紀念堂站將縮短半小時，還能轉乘3線捷運。（記者陳奕劭攝）

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