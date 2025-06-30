台中鄰避設施肉品市場變身「小豬藝文基地」 有小劇場及小豬展示館

麗明營造董事長吳春山（右）協助台中市政府辦理小豬藝文基地活化工程，30日舉行捐贈儀式，除將北區原肉品市場拍賣館轉型為小劇場空間，並設計興建全新的「展示館」！（記者廖耀東攝）

2025/06/30 14:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中北區肉品市場原是民眾嫌惡設施，市府推動轉型再添新功能，原豬隻拍賣場保留，將由企業斥資2億捐建成「小豬藝文基地」，除將拍賣場轉型設計成小劇場，另設計興建全新的「小豬展示館」，讓鄰避設施變身親民具藝文氣圍的場域，今舉辦捐贈儀式，台中市長盧秀燕感謝企業回饋社會，捐建企業麗明營造董事長吳春山則指出，樂見城市有更多藝文空間甚至地標，讓台中人更有光榮感。

北區肉品市場1980年啟用後，因有拍賣、屠宰、分切功能，週遭噪音及環境惡化，原是民眾嫌惡設施，台中市府2020年啟動原址活化計畫，2021年停止屠宰與拍賣業務、拆除舊有屠宰設備，推動轉型，原5公頃土地闢建豬事圓滿公園，目前已啟用，另興建社宅及規劃商場，其中拍賣場由文化局爭取保留後，也重新定位設置「小豬藝文基地」。

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盧秀燕指出，肉品市場轉型計畫多元，其中拍賣場空間保留後，文化局評估可整建轉型為中小型展演場館，她想到麗明營造公司董事長吳春山是「豬藝品」收藏達人，拜訪吳春山參與轉型計畫，獲吳春山大力支持，除協助整建拍賣場做小型展演場館，供年輕藝術家展演外，更另興建全新展示館，展出他個人多達1.3萬件豬隻收藏及舉辦多元藝文展示，估計捐建2億元，未來完成後可望促進北區文化藝術發展、提升歷史建築再利用效能。

吳春山指出，他樂見城市有愈來愈多的藝文空間，捐建計劃除能幫他的小豬收藏找到新的歸宿外，也盼能幫助台中各區都有藝文空間，甚至增加新台中地標，讓台中人更有光榮感。

文化局長陳佳君表示，台中目前雖已有多座中大型展演場館，但欠缺中小型表演空間，未來在市區精華區打造「小豬藝文基地」，將可導入多元、全齡且具實驗創新性的展演活動，為城市文化注入新動能；爭取保留肉品市場拍賣館原址轉型活化，將由知名建築師姚仁喜設計，以「圓」為核心理念，利用建築既有的向心圓特色整建為圓形劇場，加上新建展示館與戶外廣場綠意空間，成為融合展演與社區互動的藝文場域。

新建展示館命名「麗明．豬展示館」，未來配合肉品場的歷史脈絡，將以豬為主題進行策展，每年規劃2-3檔展出，並展示吳春山各種豬隻收藏品，打造全台最有創意的豬主題場館。

麗明營造董事長吳春山（右）協助台中市政府辦理小豬藝文基地活化工程，30日由市長盧秀燕代表簽約並舉行捐贈儀式，除將北區原肉品市場拍賣館轉型為小劇場空間，並設計興建全新的「展示館」！（記者廖耀東攝）

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