為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東縣新園部落抗議豆腐工廠排廢惡臭 議員稱數年前至今未解決

    大批族人與漢人居民、農民前往議會外陳情污水問題。（民眾提供）

    大批族人與漢人居民、農民前往議會外陳情污水問題。（民眾提供）

    2025/06/30 14:33

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣議會門口今早發生一起抗議事件，來自新園部落的居民舉著標語，因部落內的豆腐工廠排放廢水，在部落內引發惡臭。而抗議民眾不分原漢，可見其影響區域。縣議員王文怡表示，數年就因污水問題成立專案小組，想不到迄今仍未解決，縣府需嚴查。

    新園部落靠近台9線的漢人區域及族人居住部落，如今連附近農田也受影響，居民表示，豆腐污水屬於高蛋白發酵產生惡臭，廢水屢遭檢舉，日前因停水，污水濃度增，加又因溝渠水少，更顯惡臭，且廢水甚至排入灌溉溝渠，影響新園、康樂、豐田一帶農作。

    抗議民眾表示，居民向廠方陳情時，對方還作勢舀水喝下、反嗆「我敢喝我們的廢水，你敢喝你家水溝水嗎？」居民表示：「我幹嘛賭這個？亂排廢水、製造惡臭本來就不該」、「而且終究對方還是沒喝！」

    王文怡質疑，縣府多年前就曾處理、開罰，為何迄今仍未解決、需嚴格查處。而居民表示，常常在排污水時檢舉，稽查人員到場前一刻就沒排放，換到的是「需要北部更專業儀器檢測」。

    居民指出，污水排入溝渠內造成白色沈積物並產生惡臭，有時積水停滯還不停冒泡發酵。（民眾提供）

    居民指出，污水排入溝渠內造成白色沈積物並產生惡臭，有時積水停滯還不停冒泡發酵。（民眾提供）

    居民指出，污水排入溝渠內造成白色沈積物並產生惡臭，有時積水停滯還不停冒泡發酵。（民眾提供）

    居民指出，污水排入溝渠內造成白色沈積物並產生惡臭，有時積水停滯還不停冒泡發酵。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播