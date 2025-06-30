東縣新園部落抗議豆腐工廠排廢惡臭 議員稱數年前至今未解決

大批族人與漢人居民、農民前往議會外陳情污水問題。（民眾提供）

2025/06/30 14:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣議會門口今早發生一起抗議事件，來自新園部落的居民舉著標語，因部落內的豆腐工廠排放廢水，在部落內引發惡臭。而抗議民眾不分原漢，可見其影響區域。縣議員王文怡表示，數年就因污水問題成立專案小組，想不到迄今仍未解決，縣府需嚴查。

新園部落靠近台9線的漢人區域及族人居住部落，如今連附近農田也受影響，居民表示，豆腐污水屬於高蛋白發酵產生惡臭，廢水屢遭檢舉，日前因停水，污水濃度增，加又因溝渠水少，更顯惡臭，且廢水甚至排入灌溉溝渠，影響新園、康樂、豐田一帶農作。

請繼續往下閱讀...

抗議民眾表示，居民向廠方陳情時，對方還作勢舀水喝下、反嗆「我敢喝我們的廢水，你敢喝你家水溝水嗎？」居民表示：「我幹嘛賭這個？亂排廢水、製造惡臭本來就不該」、「而且終究對方還是沒喝！」

王文怡質疑，縣府多年前就曾處理、開罰，為何迄今仍未解決、需嚴格查處。而居民表示，常常在排污水時檢舉，稽查人員到場前一刻就沒排放，換到的是「需要北部更專業儀器檢測」。

居民指出，污水排入溝渠內造成白色沈積物並產生惡臭，有時積水停滯還不停冒泡發酵。（民眾提供）

居民指出，污水排入溝渠內造成白色沈積物並產生惡臭，有時積水停滯還不停冒泡發酵。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法