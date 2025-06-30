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    北市今年首發熱浪通報 10局處啟動應變

    台北市今年首發熱浪通報，環保局以回收水進行道路灑水工作降溫。（台北市政府提供）

    台北市今年首發熱浪通報，環保局以回收水進行道路灑水工作降溫。（台北市政府提供）

    2025/06/30 13:52

    〔記者何玉華／台北報導〕熱晃晃的太陽絲毫不留情，讓人一早暴露在戶外就渾身汗，中央氣象署今（30）日高溫資訊顯示台北市為橙色燈號，台北市政府發布今年首次熱浪通報，啟動熱浪預警機制，相關單位動員執行各項高溫應變措施，也提醒民眾注意室外防曬與室內通風，避免受到熱傷害。

    環保局表示，因應高溫共通報，10個局處啟動相關因應措施，包含環保局以回收水執行高溫道路灑水工作；公園處進行公園綠地植栽澆灌，以調節都市微氣候；勞動局進行戶外工作者勞動檢查，社會局啟動獨居長者關懷服務，以照應易受熱危害的高危險群；教育局進行預防熱傷害宣導，通知各校調整戶外課教學地點；衛生局及市場處加強衛教宣導及緊急醫療、輔導食品業者及市集、攤販集中場所食品安全宣導；水利處及衛工處操作截流設施及污水處理系統，提升河川自淨及涵容能力；消防局整備緊急救護，因應各種緊急救援情況。

    環保局說明，除啟動預警機制外，持續提出降溫策略，將「熱不舒適」調適成「體感涼適」的環境，刀闊公園兒童遊戲場設遮陽設施；縮短紅燈停等秒數，減少機車騎士及行人等候及曝曬時間；補助住宅、社區張貼玻璃隔熱膜及更換省電空調，推動淨零新生活，引導市民朝永續綠色消費。

    市府指出，2016年起建立熱浪預警機制並納入地區災害防救計畫，並參照中央氣象署發布的高溫資訊，黃燈時注意警戒，以橙燈及紅燈作為熱浪預警標準，通報相關局處啟動高溫因應措施。

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