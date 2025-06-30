北市7月新措施 13間親子館增設「學齡兒童專區」

台北市親子館7月起將新增「學齡兒童專區」，圖為中山親子館的學齡兒童專區。（台北市社會局提供）

2025/06/30 14:23

〔記者何玉華／台北報導〕台北市13間親子館，7月起將增設「學齡兒童專區」，提供6歲以上學齡兒童與弟弟妹妹們一同入館，此外，還有青年希望帳戶、敬老禮金加碼、空品維護區開罰、旅宿禁用一次用備品及新一代地政雲等措施。

社會局指出，為回應多孩家庭照顧需求，13間親子館自7月起增設「學齡兒童專區」，6歲以上學齡兒童可與6歲以下弟、妹一同入館，共享空間遊戲體驗。專區設置桌遊、繪本及益智教具，提供更多元的親子共學資源。

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另外，7月開辦「我的青社時代－青年培力希望發展帳戶專案」開辦，預計正取184人、備取29人，由12區社會安全網脫貧社工提供輔導。專案協助低收與中低收入戶青年透過儲蓄計畫、理財課程與職涯輔導，強化自立發展能力，翻轉未來職涯契機。

還有敬老禮金加碼發放，依年齡區分金額與禮品；65至84歲長者（含55至74歲原住民）每人發放1500元；85至98歲長者（含75至88歲原住民）每人發放3000元，99歲以上長者（含89歲以上原住民）每人發放1萬元，並加贈1份禮品。領取資格須設籍北市滿3個月以上（今年7月29日前設籍）。

在環保政策上，第三期空品維護區自7月1日起正式開罰，納管範圍自新生南路（與羅斯福路口）至松江路（與民權東路口），管制對象包括未貼自主管理標章之柴油大客貨車、小貨車、起重機及未定檢機車，違規者將依車種處以500元至2,000元罰鍰。另自7月22日起，觀光旅館及一般旅館業禁止主動提供一次性備品，包含梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等用品，推動「一次用旅宿用品限制使用政策」。

地政局「新一代地政雲」也將在7月起全面上線，整合既有不動產E化服務，提供包含全方位地圖中心、趨勢視覺化、內建路線導航、比價功能升級、開發區域清晰標示、3D地圖升級、土地增值稅試算及操作紀錄追蹤等8項升級功能，便利民眾一站式查詢地籍資訊與稅務試算，提升整體操作效率與服務品質。

台北市親子館7月起將新增「學齡兒童專區」，圖為中山親子館的學齡兒童專區。（台北市社會局提供）

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