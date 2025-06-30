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    屏東玉皇宮天貺日活動 信徒誠心補財庫

    天貺節許多信徒來寫疏文。（記者葉永騫攝）

    天貺節許多信徒來寫疏文。（記者葉永騫攝）

    2025/06/30 13:05

    〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是6月30日也是農曆六月初六，是民俗的天貺節，相傳玉皇大帝會開天門聽取信徒的心願，不少民眾可趁這天到廟宇補財庫，屏東市玉皇宮也湧入不少信徒前往祈福，玉皇宮總幹事陳仁和表示，天貺日一年只有一次，廟方也特別增加了志工協助信徒祈福補運求財。

    陳仁和指出，相傳天貺節當天信徒只要呈稟疏文，都能直達玉皇大帝的面前，信徒誠心敬拜，就有機會得到玉皇大帝的開恩加持，因此總吸引了許多虔誠的信眾到天公廟祈福、補財庫，祈求健康、財運、事業運等等，只要心誠則靈，必獲護佑，今天玉皇宮也號召了不少志工，協助信眾從寫疏文、購買補庫金、到廟前讀疏文等工作，而天貺日一年僅有一次，固定在農曆6月6日，與天赦日不同，天赦日一年內約有7天左右；每年不同日，天貺日是上天開天門賜福、補財庫的大日子，天赦日則是強調先求赦罪再求補運祈福，兩者有些差異。

    陳仁和說，今天來祈福的雖然有許多公司會來祈求事業發展，但大多數還是一般的民眾來補運求財，其中有不少上班族，人人都希望神明保佑，事業順利，心想事成。

    天貺日是信徒補財庫的大日子（記者葉永騫攝）

    天貺日是信徒補財庫的大日子（記者葉永騫攝）

    志工幫信眾向神明稟報疏文內容（記者葉永騫攝）

    志工幫信眾向神明稟報疏文內容（記者葉永騫攝）

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