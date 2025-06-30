豬活體拍賣野蠻落後 動保團體赴農業部抗議籲推屠體評級

動社揭露全台各主要肉品市場活體拍賣過程的不人道。（台灣動物社會研究會提供）

2025/06/30 14:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣豬美味，但從產地到餐桌前的活體拍賣卻極不人道，台灣動物社會研究會今（30日）與動保團體赴農業部門口抗議，指出每年600萬台灣豬送屠宰場前在無遮蔽下長途運輸，活體拍賣時經歷鞭打、鐵釘刺印、活勾上顎或拖拉肛門，要求農業部盡速提出屠體評級交易制度。

歐美日韓豬隻都是從養豬場直送屠宰場，以符合動福標準的屠宰分切後再以肉品等級評定價格，也就是屠體評級制度，我國的台灣豬則是從養豬場先運輸到拍賣場活體拍賣後，再拉車到屠宰場分切。

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動社副執行長陳玉敏指出，拉車過程非常漫長，國內養豬場都集中在南部，最大養豬區域雲林為例，若運到北部拍賣，運輸路途長達230公里，為避免豬隻運輸時嘔吐，會在24小時前讓豬隻禁食，這些運輸車都沒遮蔽，夏天酷熱冬天寒流，許多豬會中暑、緊迫死亡，也常見有豬隻掉落在高速公路上哀號，依農業部運輸保險理賠統計，每年有近萬隻豬在運輸過程死亡。

陳玉敏進一步指出，豬隻活體拍賣是強迫豬隻走入狹窄的拍賣通道，讓肉商觀察體態競價，通道有些鋪鋼板，豬隻易打滑摔跤，並在閘門控制下被迫時走時停，當豬隻停下時，就會被現場人員用電擊棒毆打或戳刺肛門以逼迫前進，很多豬隻驚恐癱坐，拍賣後軀體都是傷痕。

陳玉敏進一步披露該社調查員去年在各主要肉品市場的第一線直擊虐待豬隻過程照片與影片，宜蘭肉品市場將緊迫無法站立行走的豬，以鐵鍊單腳吊起來秤重，再用鐵鉤勾住豬上顎拖回場內；新北拍賣數量為全國之冠，每天至少有25～30隻豬因過度緊迫癱倒無法行走，被趕到濕滑走道外後，又再遭滑倒或劈腿二度傷害，動彈不得後又被暴力拖拉，許多緊迫豬被不斷踹踢，工作人員用鐵鉤勾起豬嘴、肛門，把豬拖上車載走，現場哀嚎不斷。

陳玉敏強調，豬隻活體拍賣已違反動保法與世界動物衛生組織的動物福利規範，這些肉品市場還匯及不同牧場豬隻，增加疫病風險，認為農業部應該和各地方政府一起終結野蠻的活體拍賣制度，應改行屠體評級。

有業者擔心屠體評級制度，豬價會被屠宰場、財團操縱，陳玉敏指出，只要建置公開透明的評級與價格平台，讓承銷人根據屠體品質數據交易，反而可以反映豬農飼養管理的用心與技術，提升台灣豬的國際競爭力。

動社拍攝新北肉品市場拍賣時，工作人員會用電擊棒毆打豬隻軀體或肛門，以驅趕豬隻，認為已違反動保法。（台灣動物社會研究會提供）

動社揭露宜蘭肉品市場用鐵鉤勾豬隻上顎。（台灣動物社會研究會提供）

豬隻拍賣前都要經歷長途運輸，當掉下車輛時，有些人會在網路上取笑這些豬隻是求生欲很強，但這些豬隻其實遭受無數折磨，甚至在運輸途中就死亡。（台灣動物社會研究會提供）

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