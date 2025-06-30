暑假親子共遊東北角 新北「和美海之家」6梯次7/4起開放報名

新北漁業處表示，去年活動種植的珊瑚整體生長狀況良好。（記者羅國嘉攝）

2025/06/30 13:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕暑假不只玩水更能認識海洋！新北市漁業及漁港事業管理處將在暑假東北角的和美漁港舉辦「和美海之家」活動，結合生態復育與親水體驗，從7月4日至25日中午12點開放線上（https://www.accupass.com/go/114-ecoangels）報名，共6梯次，每梯次限40人，活動日期為8月2日、3日、6日、7日、9日、10日，每人500元若是偏鄉學童、弱勢家庭（須提示證明）可免費用。

漁業處表示，和美漁港環境優美，近年積極推動珊瑚復育，去年種下的550株珊瑚已長出分支，魚群也慢慢回來，成了小型海洋生態樂園。今年活動一樣安排珊瑚種植體驗、水域安全課程、人魚展演及互動劇場，專業表演人員將化身「人魚」和觀眾近距離互動，分享海洋保育理念。還有導覽老師帶領參加者潛入海中，一起探索珊瑚復育成果。

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漁業處說，希望大家透過親身體驗，了解不同種類的珊瑚、生態特性及保育方法，愛上海洋、也學會保護它。暑假想帶孩子體驗海洋魅力，別錯過這個寓教於樂的機會。#

民眾參與種植珊瑚復育活動。（記者羅國嘉攝）

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