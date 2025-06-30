仁武19灣滯洪池7/4開工、同步改善靶場噪音 邱俊憲感謝軍方相挺

仁武19灣滯洪池7/4動工，今舉行施工前說明會。（邱俊憲提供）

2025/06/30 13:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕仁武19灣滯洪池7月4日開工！高市議員邱俊憲今參與施工前說明會，特別感謝軍方先行提供營區土地，讓工程順利推動，也提到針對鄰近社區噪音困擾與安全維護議題，會協調相關單位持續檢討改善。

邱俊憲說，今上午與水利局、工程顧問公司、施工廠商、軍方、地方里長、議會同仁、中央民代及去年度參與淹水自救的鄉親朋友，一同到仁武考潭營區，參加19灣滯洪池工程施工前說明會。

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他簡介這項工程預定7月4日正式開工，預計明年4月完工，投入經費約1.5億元、由中央全額補助，滯洪容量約19.5萬噸、面積約4.68公頃、深度7公尺，預期可有效降低曹公新圳洪峰流量約47cms，讓八德東路至仁勇橋段水位可降低約33至71公分。

邱俊憲特別感謝軍方願意先行提供營區土地，讓工程能順利推動，也感謝立委邱議瑩、 賴瑞隆協助安排多次現勘與研商，讓土地取得、經費核定都能順利完成。

除滯洪池功能，考量鄰近考潭社區長期反映靶場射擊噪音問題，水利局也將利用這次工程機會，調整社區與營區間的土堤高度與植栽配置，希望降低噪音影響。

邱俊憲強調，守護地方防洪安全，是大家持續努力目標，19灣滯洪池是其中的一個環節，未來也會持續爭取更多防洪治理計畫，讓仁武地區居民住得安心、放心。

邱俊憲特別感謝軍方先行提供營區土地，讓仁武19灣滯洪池順利施工。（邱俊憲提供）

仁武19灣滯洪池7/4開工。（邱俊憲提供）

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