從「螺絲王國」長出來的公園 岡山本洲公二大變身

岡山本洲公二公園打造齒輪圖樣的主題遊具。（公園處提供）

2025/06/30 13:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄岡山有「螺絲王國」之稱，位於岡山本洲產業園區西側的本洲公二公園，佔地約2.9公頃，因應地緣特色，高雄市公園處以螺絲產業為靈感，打造螺帽、齒輪圖樣的主題遊具，整個大變身，為孩子打造專屬遊樂天地，目前已重新開放。

岡山本洲產業園區以生產螺絲聞名，走進岡山本洲五街與本工西路的本洲公二公園，一座結合產業意象與綠意休憩的公園重新亮相。

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高雄市工務局長楊欽富今（30）日表示，本洲公二公園位於岡山本洲產業園區西側，佔地約2.9公頃，公園融合螺帽、齒輪等幾何意象圖樣，包含圓形跳跳床、齒輪蹺蹺板與多人旋轉座，並全面鋪設無縫軟墊，提升遊戲安全性。設施也納入共融概念，設置鳥巢鞦韆、幼兒鞦韆與平板鞦韆， 滿足不同年齡與身心需求孩童使用；另規劃成人健身器材區，提供居民全齡活動空間。

高雄市公園處說明，本洲公二公園整體改造工程，翻修原有步道系統，強化廣場、休憩及遊戲區的使用機能，同時設置座椅與綠蔭區，提供家長舒適的陪伴空間。有家長帶著孩子來玩時開心表示：「這裡的遊具好特別，跟別的公園不一樣，小朋友一看到齒輪造型蹺蹺板就衝過去了！」

岡山區近年有不少大型建設，包括有高醫附設岡山醫院進駐、捷運南岡山站和岡山車站的兩個捷運站、樂購廣場與電影院等，前景看好，市府也持續挹注市政資源建設。

岡山本洲公二公園大變身。（公園處提供）

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