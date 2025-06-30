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    道路鋪面改善 台72線6至12公里7/1、7/2雙向封閉

    道路施工，台72線6-12公里7/1、7/2雙向封閉。圖為替代道路示意圖。（苗栗工務段提供）

    道路施工，台72線6-12公里7/1、7/2雙向封閉。圖為替代道路示意圖。（苗栗工務段提供）

    2025/06/30 13:07

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台72線6至12公里處因將進行道路鋪面改善，公路局苗栗工務段將於7月1日、2日雙向封閉，用路人請注意改行替代道路。

    苗栗工務段指出，台72線6公里至12公里處（造橋~苗栗）雙向路段於7月1日至7月2日進行道路施工封閉，請依指示改行駛台6線替代道路。

    其中，7月1日上午8點30分至下午5點封閉台72線6公里（造橋）至11公里處（頭屋一）東行車道，原行駛於該路段車輛請提前於台72線6公里處（造橋匝道）匯出，行駛台13甲線北勢大橋左轉台6線經國路左轉苗27-1至台72線12公里處（頭屋二匝道）匯入，繼續往東行駛。

    至於7月2日上午8點30分至下午5點，將封閉台72線11公里（頭屋一）至6公里（造橋） 西行車道，原行駛於該路段之車輛提前於台72線11公里（頭屋一匝道）匯出，行駛台13線右轉台6線經國路右轉台13甲線北勢大橋至台72線6公里（造橋匝道）匯入，繼續往西行駛。

    苗栗工務段表示，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工。

    道路施工，台72線6-12公里7/1、7/2雙向封閉。圖為替代道路示意圖。（苗栗工務段提供）

    道路施工，台72線6-12公里7/1、7/2雙向封閉。圖為替代道路示意圖。（苗栗工務段提供）

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