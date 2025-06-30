不插電就能發光！東港迎王為故鄉祈福「雲光島」 獲倫敦設計大獎最高榮譽

雲光島晚上用手機光源照射，就能留下塗鴉。（記者陳彥廷攝）

2025/06/30 12:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東東港的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處），為以環境永續作為號召，去年請來藝術家陳昱良設計以東港迎王平安祭典為靈感的「雲光島」裝置藝術，並在材料下足巧思，以白天吸收太陽光、晚上自發光的特殊材料為底，打造的4座「雲島」載體成為台灣首創不插電的大型夜光雕塑，而這個獨具巧思的設計也獲得2025英國 IAA 倫敦設計大獎（London Design Awards）評審青睞，在景觀設計的雕塑設計類別中榮獲最高榮譽的白金獎肯定。

鵬管處指出，當初雲光島發想來自東港迎王平安祭典，由藝術家陳昱良設計創作，以迎王「為故鄉祈福的文化」為靈感，帶入地方特色和永續意向，延伸為虛擬童趣故事和角色，並透過公共藝術呈現故事，傳達對人類與環境未來共好的期許和祝福。

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4座雲光島就設置於大鵬灣青洲灣沙灘旁的草地上，類似「雲島」的載體有著各自的主題與島主，應用故事來帶領大家認識東港、走訪遊玩，同時也隱喻東港民間對於深度旅遊、海洋守護、永續漁業、友善農業的深耕，近期也獲得 IAA 倫敦設計大獎（London Design Awards）的最高榮譽白金獎，可說是對大鵬灣的肯定，也讓東港民間多年深耕的永續環境行動，躍上國際讓世界看到。

兼具永續環境、藝術、文化目標的「雲光島」，是台灣首座不插電就能發光的大型夜光雕塑，鵬管處處長王玟傑表示，為傳達大鵬灣對永續環境議題的重視，設計過程中與藝術家多次討論、試驗，特別將雲光島的創作融入特殊材料，作品白天能吸收太陽光，晚上能自發光，以達到永續環境目標。

王玟傑說，青洲灣是親子遊玩的熱門景點，民眾到白天到「雲光島」可拍照遊玩，打卡童趣的「雲光島」地標，再到鄰近大鵬灣景點、東港、林邊體驗廟宇、產業與美食，夜晚別忘了再回到「雲光島」，帶著手機來體驗「用光來塗鴉」，光照就能畫出趣味的圖畫，絕對可留下難忘的親子旅遊體驗。

雲光島晚上用手機光源照射，就能留下塗鴉。（記者陳彥廷攝）

雲光島在藍天白雲下美不勝收，是近期大鵬灣週圍最夯的公共藝術。（鵬管處提供）

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