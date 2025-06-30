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    澎湖「永續地圖」第1期15間店家出爐 第2期自7/1起徵選

    澎湖永續幣以銀合歡製作，相當精美。（澎管處提供）

    澎湖永續幣以銀合歡製作，相當精美。（澎管處提供）

    2025/06/30 12:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推出「永續地圖」，第1期計15間店家通過核認，包含飯店、民宿、餐飲、名產店、水域遊憩業與社區發展協會等，分別推出不同優惠折扣或者兌換項目，提供民眾持永續幣前往兌換，第2期永續地圖合作店家徵選也將在7月1日開跑，邀請在地店家踴躍參與。

    澎管處為推廣永續旅遊理念，並支持澎湖在地觀光產業落實環境友善行動，首創「澎湖永續地圖」，邀請在地觀光產業一同在日常經營中實踐節能減碳、友善環境、融入在地文化或生態特色等行動，逐步落實永續旅遊的核心理念。

    通過核認的業者將列入「澎湖永續地圖」店家名單，於澎管處官網進行宣傳曝光，並由店家自主提供可用於永續幣兌換的專屬優惠項目；民眾則可透過澎管處辦理的活動參與實踐永續任務來獲得永續幣，藉由此機制創造民眾與在地店家的互動交流與永續經濟循環。

    澎管處歡迎有意參與永續地圖的業者至指定網址填寫申請資料，加入永續旅遊行列，也歡迎民眾持續關注澎管處粉絲專頁，掌握各項可以獲得永續幣的活動，永續幣材質是銀合歡，製作相當精美，在開放使用店家等同現金。

    永續地圖第一期入選商家名單出爐，第二期徵選7月1日上路。（澎管處提供）

    永續地圖第一期入選商家名單出爐，第二期徵選7月1日上路。（澎管處提供）

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