公費留學考試201名額創新高 增加5大信賴產業錄取機會

2025年公費留學考試名額創新高，增加5大信賴產業錄取機會。（取自教育部國際司官網）

2025/06/30 11:55

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（30）日公布今（2025）年公費留學考試簡章，配合國家發展所需，特別於「五大信賴產業」對應領域，包括電資及工程學群增加40個錄取名額，合計將提供64個名額，使整體公費留考預定錄取名額總計達201名，創下新高，預計今年12月31日放榜。

教育部國際司專員林欣姿說明，為培育我國高階專業人才，拓展青年學子宏觀國際視野及強化專業知能，辦理公費留學考試甄選優秀人才出國深造，考試科目包括國文作文與2科專門科目共3科，網路報名日期為7月15日上午8時至7月29日下午5時止，筆試日期是10月4日，面試日期為12月6日及7日。

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林欣姿表示，共有19學群、92個學門預計錄取201名，包括一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、原住民公費生20名、身心障礙公費生10名、赴新南向（印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南）國家公費留學10名。

林欣姿說明，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，並依留學國城市別提供不同標準生活費，一般生最高可達每年生活費2.5萬美元（約台幣81萬2500元），3類特殊生並酌增生活費額度；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元（約近台幣350萬元），受獎年限3年者總額上限為9萬美元（約近台幣262萬元）。

此外，公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位，另3類特殊生及赴新南向國家生，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位，已公告於教育部國際司首頁https://depart.moe.edu.tw/ED2500/，洽詢電話（02）7736-5759或7736-5730。

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