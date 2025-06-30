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    本週持續高溫！今北部恐再衝37度 明起3天還會更熱

    今日各地持續高溫。（資料照）

    今日各地持續高溫。（資料照）

    2025/06/30 10:55

    〔記者林志怡／台北報導〕未來一週全台高溫炎熱，今日北部地區白天氣溫可能再度衝上37度。中央氣象署指出，今日各地普遍有34至36度的高溫，且因水氣較多，台東、恆春半島需注意午後較大雨勢，且明日至週四受太平洋高壓影響，還會比今天更炎熱，民眾外出務必做熱傷害防範措施，切勿將孩童或寵物留在車輛等密閉環境。

    中央氣象署科長劉宇其說明，目前台灣以東至日本南方的海面都是太平洋高壓的勢力範圍，北部地區可能有37度高溫，其他地區白天氣溫則落在34至36度，另受東南風帶來的水氣影響，台東、恆春半島有短暫陣雨，午後新竹以南地區也有較明顯的午後雷陣雨，其中中部山區、南部平地將有較大雨勢。

    週二至週四期間，太平洋高壓將往西擴展至台灣上空，各地天氣更加晴朗炎熱，新竹以南、各地山區雖仍有午後雷雨，但雨區大小、降雨強度都明顯縮減，但各地氣溫持續偏高，尤其北部地區可能出現37度以上高溫，中南部內陸、花東縱谷、金門地區氣溫也持續偏高。

    劉宇其指出，週五後高壓勢力減弱，各地白天高溫略有下降，但仍可達到34至35度，另因水氣略有增加，午後雷雨較週二至週四期間增加，南部地區整日有零星陣雨，至於後續天氣變化視太平洋高壓減弱後，有無熱帶系統發展而定，目前預報仍有不確定性。

    此外，劉宇其說，目前台灣南邊從菲律賓西方至東方都是低壓帶，其中雖有雲系發展，但結構尚屬鬆散，預計本週中後期才有機會出現熱帶性低氣壓或颱風，不過，因週五後高壓勢力減弱，屆時菲律賓東西方海面將轉為西南風較強的環境，熱帶系統較可能往偏北或東北的方向移動，不太可能直接靠近台灣。

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