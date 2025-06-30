澎湖貓嶼燕鷗反芻全紀錄 珍貴生態影片曝光

澎湖貓嶼島上玄燕鷗，以反芻方式餵食親鳥。（黃國揚提供）

2025/06/30 11:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣第一個海鳥生態保護區-貓嶼，集燕鷗生態與地景景觀於一身，今年夏天貓嶼貓嶼的玄燕鷗自3月25日起登島進行繁殖活動，到了6月底至7月初已漸漸進入了尾聲，長期調查燕鷗生態的調查員黃國揚，拍下珍貴的反芻影片。

黃國揚表示，目前已將近有9成左右的玄燕鷗幼鳥，已開始進行飛翔及海上覓食活動。所以常可看到群集的玄燕鷗，在貓嶼鄰近海域進行覓食活動，或在海上群集漂浮短暫的進行休憩活動。在澎湖繁殖的燕鷗中，可說是玄燕鷗最特別又容易看到行為之一。玄燕鷗以淺跟抵踏式的方式進行獵食，不會衝到水中捕魚，也是澎湖燕鷗中與其它燕鷗捕食的方式不同的燕鷗。

請繼續往下閱讀...

另一方面，玄燕鷗的幼鳥雖然能飛翔了，但是捕魚技能還是不足，所以常會對親鳥鳴叫、或啄弄親鳥的嘴喙來乞食。有了乞食的行為，親鳥才會從喙中吐出白色糜爛狀的食物進行餵食，稱為反芻；在澎湖也只有玄燕鷗跟白眉燕鷗有這種行為，非常的有趣。

貓嶼除了可以看到燕鷗的有趣行為外，貓嶼島也是澎湖群島中，海抜最高的島嶼─高度為70公尺。長期在花嶼進行登島調查的黃國揚主任表示，雖然只有70公尺，但由於崎嶇險峻，每次登頂也得花30分鐘到1小時左右，才能到達最高點。但能看到燕鷗翔集的生態景觀，狀闊且多樣型式、還不時的出現夢幻的玄武岩地景，讓他對貓嶼的調查研究工作樂此不疲。

玄燕鷗群聚貓嶼附近海域，漂浮休息。（黃國揚提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法