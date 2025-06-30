前擋70％、前側窗40％ 交通部訂出汽車隔熱紙透光度標準

交通部公路局今天公布汽車隔熱紙透光度指引。（記者吳亮儀攝）

2025/06/30 11:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕定案！交通部公路局今天（30日）公布汽車擋風玻璃和車窗的透光度標準，貼上隔熱紙以後，前擋玻璃的隔熱紙須達70%以上，透光度前側窗要達40%以上，後側窗和後擋風玻璃則無標準。

隔熱紙透光度標準是「指引」提供車主參考

公路局局長陳文瑞說明，目前這是「指引」，提供車主參考，但交通部會訂定明年出廠的新車若貼隔熱紙，都只能使用公路局公布有國家標準的隔熱紙，實際上路日期待訂。陳文瑞說明，因為既有的車輛數量太龐大，不太可能要求所有車輛都換成指引的透光度標準，但未來出廠的新車就能要求。

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汽車的前擋風玻璃和前側窗的透光度會因隔熱紙的透光度不同，嚴重影響駕駛視線。許多車主為了隱私或隔熱選用低透光度的隔熱紙，也因此夜間或光線不足的地方容易出車禍、撞傷行人。行人路權團體多次要求交通部訂定擋風玻璃透光度，希望避免透光度太低的車窗導致駕駛視線不良，撞傷行人或車禍。

交通部公路局今天宣布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，考量我國氣候環境、各國規範後，以車輛B柱為分水嶺，指引建議車輛前擋隔熱紙可見光透過濾要達70%以上，前側窗要達40%以上。計程車部分，後側窗及後擋玻璃黏貼都要達40%透光率以上，確保駕駛人在行駛過程中有足夠的行車視線和清晰視野。

公路局局長陳文瑞表示，已請隔熱紙業者依據國家標準CNS 12381或國際標準化組織ISO 9050檢測隔熱紙可見光透過率標準，送專業檢測機構檢測其產品可見光透過率，並經過公路局及財團法人車輛安全審驗中心（VSCC），審查符合建議值的產品公布於「監理服務網」，截至6月底，已有12家、共計39組型號已取得部分產品測試認證，陸續增加中。

公路局強調，指引公布後將持續宣導民眾選用黏貼符合規定的隔熱紙，民眾若有黏貼隔熱紙需求，或是車輛銷售商、隔熱紙安裝商幫車主貼隔熱紙，可至「監理服務網」-「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙」專區（https://reurl.cc/eMqvNK），選用合適的產品。

交通部公路局今天公布汽車隔熱紙透光度指引。（公路局提供）

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