中研院啟動「人事雙箭」 推動非長聘最長10年、二次長聘延至70歲

中研院院長廖俊智熱情簡報該院研究成果，將透過待遇、福利等拚延攬更多優秀人才到中研院。（記者楊媛婷攝）

2025/06/30 10:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院今（30日）舉行首屆中研學術大會，院長廖俊智表示，為延攬更多優秀人才，將推動「人事雙箭」方案，包含鼓勵60歲到63歲屆退研究員投入長期研究，推「二次長聘」，可延聘到70歲；以具競爭力的薪資待遇，延攬「非長聘」卓越研究學者，提供最長10年聘期。

科學力即國力，中研院為我國最高學術殿堂，為鼓勵院內學群交流，舉行首屆中研學術大會，廖俊智在開幕式表示，該院長聘制度一如美國學術制度，是激發許多研究人員研究熱情的關鍵，過去要展延屆退資深研究員聘期，通常只能1年一聘或者最多3+2年延展聘期，很多資深研究員60歲出頭可能因在職時間有限，不會再提出長期研究計畫或收學生。

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廖俊智表示，中研院擬提出二次長聘措施，鼓勵資深研究員提長期研究規劃，這些資深研究員在60歲到63期間可提早申請特殊延長服務，審查通過就可一次延聘到70歲；中研院將射出的另一隻人事箭則是以具國際市場競爭力的待遇與研究資源，延攬有發展潛力的非長聘卓越研究學者，提供「5+5」年聘期。

廖俊智坦言，許多研究員喜歡到中研院任職是因為有專任保障制度，但中研院提出的新措施，雖並非專任，但這些新生代研究學者可在這10年內享有比外界更好的薪水與待遇投入研究，並累積職涯資歷，為下一階段打拚，雖非正編，享有的福利待遇等幾和正編人員相同。

廖俊智表示，人事雙箭措施已擬妥，就等下週院務會議正式通過後施行。

廖俊智強調，培育科學人才是重中之重，為吸引人才，近年提高研究人員的專業加給15%，設置「中研學者」計畫，和各大學合聘中生代優秀學者，為提高攻讀博士意願，將博士生獎金提高到每月4到5萬元，讓博士生不為生計煩憂，獎學金提高後，2024年的實際報到率較前一年提高15%。

中研院前年啟動國外大學合作培育國際博士生的TIGP-X計畫，廖俊智表示，隨美國對國際研究生政策反覆，該院抓緊機會希望讓原本欲赴美攻讀學位的學子留在國內，今年開始推動菁英博士生快速入學計畫，第一階段就接獲19件申請案。

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