台塩海洋鹼性離子水百萬黃金抽獎7/1起跑 逾7萬5千獎項

台塩海洋鹼性離子水抽獎活動7月1日開跑，買一瓶就有機會抽中黃金、電競電腦、iPhone 16手機，登錄發票再送《全民打棒球 Pro》虛寶序號，台鹽要讓大家喝好水也能中大獎。（圖：台鹽公司提供）

2025/06/30 10:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台塩海洋鹼性離子水「台灣NO.1！抽黃金百萬！」，7月1日大抽獎活動開跑，在9月30日前凡消費者購買任1瓶台塩海洋鹼性離子水，憑發票號碼登錄到活動網站，有機會將1兩黃金、微星高階電競電腦、iPhone16 Pro、1年份台塩海洋鹼性離子水抱回家。此外，凡於活動官網登錄發票就可獲得《全民打棒球Pro》虛寶序號，人人有獎，台塩好水神隊友，百萬黃金隨你抽！

台鹽公司為回饋消費者也針對「箱購族」推出專屬活動，凡購買整箱台塩海洋鹼性離子水，隨箱附贈序號刮刮卡1張，憑卡登錄序號享額外30次抽獎機會，還有機會即刮即中面額500元或100元台塩線上購購物金、好水再來1箱、再來1瓶等驚喜見面禮。

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迎接酷熱炎夏，台塩海洋鹼性離子水並邀請新銳女團MEME擔任2025年度代言人，女孩們以青春、清新、活力形象搭配甜美歌聲，在廣告片中化身歌手、運動員、瑜珈老師等多元角色，暢飲台塩海洋鹼性離子水，引起網路高討論聲量。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，台塩海洋鹼性離子水有純淨甘甜熟水口感特色，貼近消費者日常生活，是全齡隨時補水的好選擇。

台塩海洋鹼性離子水年度強檔「台灣NO.1！抽黃金百萬！」活動即日上線！月月狂抽3名1兩黃金得主，共有9位幸運名額，另抽出微星高階電競電腦、iPhone16 Pro 256G、1年份海洋鹼性離子水幸運得主，以及箱購刮卡專屬開箱禮等，本次抽獎活動將狂送逾7萬5千個獎項，邀請消費者一起來喝好水、拿好禮！更多活動資訊請洽「台灣NO.1！抽黃金百萬！」活動官網https://www.taiyenwater.com.tw或撥打客服專線0800-230990。

台塩海洋鹼性離子水從七月起推出喝好水大抽獎活動。（圖：台鹽公司提供）

台塩海洋鹼性離子水邀請「MEME秘密女團」應援，擔任2025年度代言人。（圖：台鹽公司提供）

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