熱氣球搬到操場 寶桑國小學生超興奮

熱氣球進校園，可惜因為風大，只能讓小朋友了解其原理。（記者劉人瑋攝）

2025/06/30 10:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕熱氣球季來臨，台東縣府也與許多學校合作，在校園中展球、供小朋友能更了解台東出名的熱氣球及其飛行原理，今早在寶桑國小也舉行立球，要能看到熱氣球成功立起本靠運氣，運氣更好才能在空中高飛，可惜今早風勢稍強，才剛立球不久即被吹倒，但也足夠讓許多小學生興奮。

一早小貨車載著熱氣球設備進入寶桑國小操場，這時已經讓許多小學生興奮不已，有小學生說，自己長這麼大都還沒親眼見過熱氣球，實在很難得。雖然說這句話的只是小學二年級學生，「有生以來」時間並不久，但也反應出許多在地的小朋友就算是在地台東人，卻未能親眼目睹。有家長說，因為每到熱氣球活動都是滿山遊客，除了要一早出發還要在山上人擠人，因此才未曾上山觀球。

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一開始以冷風從球口充氣，龐大的球體漸漸成型，小朋友輪流脫鞋走入其中，從球內觀看自身所處的空間，這就已經讓小孩興奮得交頭接耳，直到以強烈的火焰對著球內充氣，又是引來全校學童驚呼。

只是將球充起容易，真的要讓它能升起難。才剛立好球、看得出飽滿的外型就被強風吹凹，由於國小位於許多機關、大樓附近，受到風切效應影響，但凡外界稍有微風，在一定高度風勢更強，剛立好的熱氣球立即像是被打凹一般，隔沒多久就開始搖擺，即使地勤人員努力找時機為球皮充氣卻無濟於事，只能任球體無力倒下。但能讓在地學童親眼見到熱氣球立球過程，這也已經讓小孩夠興奮。

熱氣球進校園，可惜因為風大，只能讓小朋友了解其原理。（記者劉人瑋攝）

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