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    高雄這家「密室脫逃」走出密室 助高市府、企業開發遊戲

    青年局長林楷軒（中）拜訪青創業者「夢罟工作室」，並與創辦人謝庭惠（右一）交流小型創意企業在青年人才培育上的挑戰與需求。（青年局提供）

    青年局長林楷軒（中）拜訪青創業者「夢罟工作室」，並與創辦人謝庭惠（右一）交流小型創意企業在青年人才培育上的挑戰與需求。（青年局提供）

    2025/06/30 10:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕榮獲大港青年實習媒合計畫優質企業獎的「夢罟」密室脫逃，不但推出14款風格獨具的主題遊戲，更與高市農業局合作，開發以六龜寶來為背景的實境解謎，還為KKBOX設計企業團建遊戲，讓自己走出密室。

    青年局長林楷軒表示，夢罟是年輕人把興趣變成工作、把創意做成事業的最佳例子，他強調青年局會持續透過「大港青年實習站」幫助青年探索職涯方向，媒合企業找到優秀的人才，也讓人才順利留任企業。

    夢罟3位創辦人之一的謝庭惠回憶，因緣際會體驗密室逃脫後，與兩位友人一拍即合，決定投身這個充滿創意的產業，從劇情設計到機關打造皆親力親為，逐步完成夢想藍圖，創立「夢罟工作室」。

    成立以來，夢罟陸續推出14款風格獨具的密室主題遊戲，更與高市府農業局「根留農村計畫」合作，開發以六龜寶來為背景的實境解謎「芒路」，也為KKBOX設計企業團建遊戲「跨越時空的遺產」，融合對戰、劇情與團隊合作，為企業內部交流提供創新模式，擴展密室遊戲的應用場域與價值。

    除遊戲內容不斷創新，夢罟亦重視青年培力，身為「大港青年實習媒合計畫」合作企業，不僅提供實習機會，更以扎實培訓獲得學生肯定。

    現任副店長陳柏榮分享，學生時期體驗過夢罟後深受吸引，從大港青年實習站看到實習職缺，更加確定畢業後要加入團隊；從實習轉任正職的郭玟妤也說，因熱愛解謎遊戲透過大港青年實習站加入團隊，過程中培養表達與應對能力，實習後更堅定職涯方向，正式加入夢罟。

    青年局指出，大港青年實習媒合計畫至今已媒合超過3千位青年，並有141家企業參與，釋出逾900個實習職缺。未來將持續串聯在地企業，擴大提供實習機會。

    在「夢罟工作室」實習、結束後轉任正職的員工郭玟妤（左一）、陳柏榮（左二），與前來訪視的青年局長林楷軒（右一）交換青年實習計畫與職涯發展看法與心得。（青年局提供）

    在「夢罟工作室」實習、結束後轉任正職的員工郭玟妤（左一）、陳柏榮（左二），與前來訪視的青年局長林楷軒（右一）交換青年實習計畫與職涯發展看法與心得。（青年局提供）

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