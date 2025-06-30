本週持續酷熱挑戰今年高溫紀錄 雙颱估週末先後生成

今明高溫續升，各地高溫飆上37-38度，熱如盛夏，局部地區有挑戰今年高溫的機率。（資料照）

2025/06/30 09:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今明（30日、7月1日）高溫續升，各地高溫飆上37-38度，熱如盛夏，局部地區有挑戰今年高溫的機率，炎熱的天氣型態將持續到週日（7月6日）；南方熱帶擾動醞釀，模擬路徑顯示仍呈現「天女散花」分歧，模式調整中，應持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天高溫略升，局部地區有挑戰今年高溫的機率，要注意防曬、防中暑；今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部22至37度、南部22至37度、東部21至36度。

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週三起至下週日，各地晴朗午後多雲、山區有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率。高溫雖微降，各地仍炎熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，本週在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，預估下半週起在關島北方及琉球南方，先後有輕颱發展成形；下週從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，模式仍呈現分歧如天女散花狀的模擬路徑，由於各國模式還會持續調整，應耐心觀察。

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