06/30 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨在新竹市發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」時，強調要醫治民主之弊，唯有更民主；而更大的民主除了憲法法庭的判決，還有公民的直接民權。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/30 07:17

自由時報

要醫民主之弊 唯有更民主 賴：公民直接民權 守護國家

賴清德總統昨在新竹市發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」時，強調要醫治民主之弊，唯有更民主；而更大的民主除了憲法法庭的判決，還有公民的直接民權。

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第二輪實體磋商 政院：台美對等關稅取得建設性進展

行政院經貿談判辦公室日前在美國華府，就對等關稅議題與美方進行第二輪實體磋商。行政院副院長鄭麗君說，雙方皆認為談判至今取得建設性進展，期盼談判將能取得互利共贏的結果；另據了解，台美關稅談判尚未結束，雙方將持續積極就對等關稅等經貿議題溝通。

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印度邂逅暖男竟是詐騙慣犯 台女遭盜刷 跨國緝凶追回

台北市卅多歲女子小洛，今年四月獨自赴印度旅遊，遇見印度男子阿光搭訕並展開旅遊戀情；期間小洛多張信用卡遭盜刷，阿光否認涉案。回台後，小洛發現部分盜刷款項竟出現在兩人用餐的餐廳，小洛不甘心「人財兩失」，於是展開跨國緝凶，甚至還寄信求助印度總理，最後印度警方逮捕阿光，小洛成功討回遭盜刷約十萬新台幣。

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聯合報

賴總統稱守護五權憲法 指青鳥和罷免為恢復國家秩序

賴清德總統昨在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說。他強調，台灣社會經七次修憲，已逐步建構「以台灣為主體的民主憲政體制」；去年青鳥行動與侵擾政壇多時的大罷免行動，目的是在恢復國家秩序，阻止共產黨併吞，這些力量沒有政黨有辦法主導，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。」

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糖尿病人口增…民團籲徵糖稅 飲料業者：沒道理

全台胖子愈來愈多，連帶糖尿病人口突破二五○萬人，且每年新增二點五萬人，而廿至卅九歲青壯年盛行率持續上升。為減少國人糖分攝取量，民團、學界提出課徵「糖稅」或「糖捐」，對此，國健署態度為「並未反對」，將配合業界、民團討論，樂觀其成。

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中國時報

賴清德：總統是憲法守護者

賴清德總統29日在新竹市發表「團結國家十講」的第三講「憲政體制」。他直指「不是表決多數贏就可以」，批判在野黨過去1年在立院強推7項爭議法案，並細數從野百合到大罷免的公民運動，非政黨能主導或阻止，而是直接民權，強調總統是憲法的守護者，有責任維護憲法的五權分立，確保國家體制的完善。

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教部增性平檢核表 終結不雅考題

金門金城國中日前段考題目出現大量不雅詞彙，引發社會議論，且近年來考題涉及性平、歧視的案例也層出不窮，為防止類似事件再發生，教育部國教署正在研發「符合性別平等概念評量工具檢核表」，提供各校教師命題時，確認試題用字遣詞合宜性，避免性別及種族歧視命題方式，預計於114學年度公布實施。

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行政院經貿談判辦公室日前在美國華府，就對等關稅議題與美方進行第二輪實體磋商。（資料照）

印度男子阿光欺騙台灣女子小洛，並偷信用卡盜刷。（民眾提供）

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