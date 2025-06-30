最強校長退休 留下的『校犬妞妞』繼續守護孩子

校犬妞妞，全校師生一起照顧牠，是小朋友的大學姊，更是學伴，深獲小朋友喜愛。（樹德國小提供）

2025/06/30 07:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南區樹德國小創校3年，校舍工地時期僅6、7個月大的浪浪母犬流浪到學校，被校長林佳灵收編，成為校犬「妞妞」，由學校寵物登記認養，全校師生一起照顧牠，是小朋友的大學姊，更是學伴，一起玩耍、學習，並負起看守校園的責任，對校外陌生人十足警戒，保護小朋友，今年校長退休，妞妞仍繼續伴學，陪伴小朋友成長。

妞妞是隻3歲半的黑色的米克斯，在校內常被小朋友圍繞撫摸，一同嬉戲玩老鷹抓小雞，對小朋友友善又溫柔，還被貼上許多好寶寶貼紙，有時還會巡堂陪上課，小朋友看牠安靜乖巧，也不敢大聲喧嘩，也跟著乖乖聽課、做功課。

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不過妞妞對校外陌生人可是非常兇悍，擔當學童保鑣一點也不馬虎，一旦有陌生人進入校園就會警戒、吠叫，林佳灵說，學校建校時當初還是幼犬的妞妞流浪到工地，已經是剪耳接受過TNR，他告訴妞妞，明天如果還見面就帶食物給牠，沒想到隔天來上班時小妞妞還在，因此收編認養，妞妞還會跟著巡邏校園。

林佳灵說，建校工地辦學的地方就是鐵皮搭建的工務所，他和總務主任2人一起規畫校務、發展創校理念及方案，妞妞也陪伴一路辦學到招生，可說是001號的大學姊，也向動保處寵登在案為校犬，植晶片、打疫苗，並向市府申請校犬認養補助計畫，還有寵物訓練師來學校教妞妞，由政府及全校師生合力照顧，晚上有老師帶他回家照料，白天跟著「上學」，由多名老師一起輪流餵養、照顧。

校犬妞妞的名字多，跟著校長姓氏及校名叫林樹德，也有小朋友叫他小黑，深受全校師生喜愛，也成為最有愛的生命教育，透過妞妞，學校教小朋友如何與愛護動物與相處，小朋友有妞妞陪伴、透過撫摸與輕靠也能得到安慰，對上學更有興趣，也增加對學校的向心力，校方設計學校Line貼圖妞妞也成為主角 ，處處可見對妞妞的愛護。

林佳灵從事教職35年，曾獲台中市師鐸獎等多個獎項，12年前當校長開始就成為開路先鋒，創校西屯區東海國小，辦學成績優異，4年前到南區建校樹德國小，再肩負建校重責，個性喜歡創新、挑戰的他說，樹德國小鄰近老家祖厝烏日區順德堂，名字僅一字之差，第一所任職學校喬仁國小也在附近，因此再擔任創校校長，從工地開始建校。

林佳灵熱愛教育，辦學理念讓孩子多元展能、適性揚才，樂於探索並培養自信，喜愛人文、地理的他，深入在地為樹德國小訂定特色課程「藍帶、綠帶、Maker、Fly」讓孩子接軌國際學習，培養國際視野，成為E世代公民，3年來辦學有成，二期校舍將啟用，活動中心、操場也在明年完工，他強調，退休不是結束，是教育界永遠的志工。

妞妞在校內常被小朋友圍繞撫摸，一起玩耍、學習，對小朋友友善又溫柔。（樹德國小提供）

校犬妞妞是小朋友的大學姊，更是學伴，深獲小朋友喜愛。（樹德國小提供）

林佳灵與老師、小朋友愛護妞妞。（記者蔡淑媛攝）

妞妞在樹德國小建校、還是工地時，巡邏校園。（樹德國小提供）

學校為妞妞作畫、設計Line貼圖。（樹德國小提供）

林佳灵校長細數妞妞種種可愛的事蹟。（記者蔡淑媛攝）

小朋友為妞妞作畫。（樹德國小提供）

妞妞在校內常被小朋友圍繞撫摸，一起玩耍、學習，對小朋友友善又溫柔。（樹德國小提供）

學校將妞妞與小朋友互動設計Line貼圖。（樹德國小提供）

校長帶妞妞去爬山。（樹德國小提供）

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