大台北及南部近山區高溫上看36度 外出慎防「危險級」紫外線

今日各地高溫普遍在32至35度，尤其是大台北地區及台南、高雄近山區有局部地區可能出現36度以上高溫。（資料照）

2025/06/30 06:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（29日）台灣附近環境為東南風至偏東風，迎風面東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨或雷雨，東部地區亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢，民眾應留意午後天氣變化，外出要攜帶雨具以備不時之需。

氣溫方面，天氣持續炎熱，各地高溫普遍在32至35度，尤其是大台北地區及台南、高雄近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，至於各地低溫約25至27度。

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今日中午前後紫外線偏強，北部及南部、外島的紫外線指數均有可能達到「危險級」，民眾外出請做好防曬並多補充水分。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週二（7月1日）至週四（7月3日）受太平洋高壓影響，沉降增溫明顯，台灣附近環境轉偏東風，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，北部地區有37度左右高溫發生的機率；降雨方面，雨區範圍縮小，僅東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，但午後新竹以南地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨。西半部25至37度，東半部26至33度。

週五（4日）至下週日（6日）各地大多為多雲到晴，太平洋高壓逐漸減弱，台灣附近為弱風環境，南方低壓帶水氣有北移的趨勢，南部地區有不定時零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 27 ~ 34 28 ~ 34 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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