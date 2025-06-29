奉祀大禹、楚王項羽 台南禹帝宮生日醮撞期夜市首獲准提前

台南永康鹽行禹帝宮舉辦祭典為大夏聖帝大禹及鎮殿楚王項羽祝壽。（記者劉婉君攝）

2025/06/29 23:22

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康鹽行禹帝宮奉祀大禹、西楚霸王項羽、奡王、屈原、伍子胥「五水仙尊王」，每年除了端午節依古禮祭祀屈原，農曆6月初六也會舉辦大夏聖帝與鎮殿楚王的聖誕祭典。由於鹽行地區每週一有夜市，廟方今年首度獲得神明同意，提早在今（29日，農曆6月5日）舉辦。

禹帝宮大夏聖帝與鎮殿楚王聖誕，廟方今天一早就由道長主持法會，主任委員張森陽率領管理員會一同參與，傍晚祝壽插燭儀式，各地友宮也前往參與，晚上並於廟埕擺設平安宴。

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張森陽表示，明鄭時期陳永華在洲仔尾闢竹設鹽場，當時居民搭設草寮供奉楚王項羽與屈原，清康熙年間，台灣首任知府蔣毓英將鹽田官營化，招募庄民拓墾鹽田，後來鹽產日增且產量冠全台，庄民感念水神庇護，再供奉大夏聖帝夏禹，定名為禹帝宮，迄今已有300多年歷史。

張森陽指出，據老一輩傳承，早期廟宇興建後，庄民沒有經費建醮，因而向神明許下舉辦「生日醮」的約定，於每年農曆6月6日楚王項誕辰時辦理，但由於每週一禹帝宮周邊有夜市擺攤，因此管理委員會事前向神明請示提前1天，過去都沒有獲得應允，今年首次獲准提前祝壽。

祝壽祭典也迎請鹽行地區的東嶽大帝、保寧宮保生大帝、鹽行天后宮媽祖駐駕禹帝宮，有附近商家因感念禹帝宮神明護佑，擺設豐盛的供品宴王。

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