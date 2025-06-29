台中汽機車逾300萬輛！大眾運輸僅佔9.42％ 議員批交通陷負擔

台中機動車數逾300萬輛，議員批交通陷負擔。（陳俞融提供）

2025/06/29 22:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員陳俞融指出，台中汽車登記數達119萬輛，若加上機車的188萬輛，總機動車輛數達到300餘萬輛，大眾運輸僅佔9.42%，批市府推動大眾運輸不力，讓台中淪為「汽車之都」，不僅加劇交通壅塞與事故風險，更對空氣品質造成嚴重威脅，要求市府立即拿出更有效的對策；交通局指出，市府持續推行雙十公車、幹線公車政策，並配合中央實施公共運輸定期票，持續鼓勵民眾利用大眾運輸工具。

陳俞融指出，根據交通部統計，台中市的汽車登記數截至今年5月底，已攀升至約119萬輛，為六都之冠，若加上機車的188萬8346輛，總機動車輛數達到308萬7890輛，不斷增長的汽機車數量，已成為台中交通的沉重負擔，導致尖峰時段交通必然阻塞，交通事故頻傳，汽機車排放的廢氣更是空污的主要來源之一。

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陳俞融指出，相反的台中市大眾運輸使用率偏低，根據市府資料顯示，今年1月至3月台中市公車總搭乘人次約為1955萬，在六都中僅佔9.42%，遠遠落後於台北市的45.94% 與新北市的32.93%。

她說，市府目前雖推動幹線公車、公共運輸定期票及市民限定乘車碼等大眾運輸政策，但這些措施顯然未能有效引導市民從私家車轉向大眾運輸，雖稱運量有所成長，但相較於其他五都，台中的大眾運輸服務無論在便利性、覆蓋率還是吸引力上，都還有極大的進步空間。

交通局表示，2023年實施TPASS通勤月票前後兩年相比，台中公車去年一整年的搭乘人次較2022年成長8.1%，今年1至4月搭乘人數也已達2639萬人次，市民對公共運輸的使用意願逐年增長中；此外，台中也持續推動公共自行車租賃系統，目前全市已設有1602處站點，累計騎乘人次達1億1000萬人次，平均每日有近6萬人次租借YouBike，各項綠色運具指標均持續提升。

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