風神音樂祭新竹漁港開場 告五人、美秀集團刮炫風

竹塹青年舉辦的風神祭音樂會晚間在新竹漁港引爆音樂熱潮，吸引5000多名聽團仔和年輕人到場，感受音樂熱力。（記者洪美秀攝）

2025/06/29 22:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025新竹年度最受矚目的音樂盛典——風神音樂祭今晚在新竹漁港海邊持續開唱，金曲獎壓軸演唱天團告五人今天來到新竹開唱，搖滾爆發力十足的美秀集團、以及節奏感十足的怕胖團，還有多組實力音樂人輪番登台，為樂迷獻上一場最熱血沸騰的夏日音樂饗宴。

第二屆風神音樂季的熱潮晚間席捲新竹漁港海邊，吸引5000多名聽團仔及年輕人齊聚，讓新竹漁港熱血沸騰，搖滾力爆發，熱力十足，嗨翻整個港區。

請繼續往下閱讀...

除了音樂祭主場火力全開，今年風神音樂祭加入永續使命，發起【The Beautiful Plan 美麗海岸線企劃】——一項為期24個月、每月淨灘一次的長期海洋守護行動，已攜手數千名志工，成功清除超過10公噸海洋垃圾，用實際行動讓海岸重現潔淨與生命力。

主辦單位表示，音樂的力量來自人與人的連結，而環保的力量來自你我共同的選擇。希望藉由這場音樂祭，讓更多人重新看見海洋的價值，也證明音樂與環保並行，是最美的文化風景。

音樂祭現場也設置置進擊的巨人拍照互動區，讓樂迷們可以在現場打卡拍照享受被巨人支配的體驗，整個南寮漁港洋溢熱情音樂風。

竹塹青年舉辦的風神祭音樂會晚間在新竹漁港引爆音樂熱潮，吸引5000多名聽團仔和年輕人到場，感受音樂熱力。（記者洪美秀攝）

竹塹青年舉辦的風神祭音樂會晚間在新竹漁港引爆音樂熱潮，吸引5000多名聽團仔和年輕人到場，感受音樂熱力。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法